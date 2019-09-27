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Нежеланная беременность: Супрун развенчала мифы о контрацепции

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 08:00
Нежеланная беременность: Супрун развенчала мифы о контрацепции
Супрун рассказала о контрацепции и нежеланной беременности (фото: Виталий Носач/РБК-Украины)

Супрун заботится о здоровье украинцев и продолжает давать полезные советы

Уляна Супрун рассказала, что беременность должна быть сознательной и желанной. При этом молодые люди должны иметь выбор - иметь ребенка в определенный период отношений или нет, или не иметь его вообще. Об этом бывшая и. о. замглавы министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день украинцы все еще часто используют прерывание полового акта и другие "народные" методы. В Украине на тысячу женщин фертильного возраста приходится 7,71 случаев нежелательной беременности, в странах ЕС - 5.

Супрун подчеркнула, что средства контрацепции надо подбирать индивидуально вместе с врачом.

Нежеланная беременность: Супрун развенчала мифы о контрацепции

Супрун рассказала о контрацепции и нежеланной беременности (фото: pixabay.com)

Среди чего можно выбирать

Барьерные контрацептивы:

  • презервативы (мужской и женский);
  • колпачки;
  • спермициды.

Гормональные контрацептивы:

  • комбинированные контрацептивы (комбинированные оральные контрацептивы, гормональный пластырь, влагалищное кольцо);
  • прогестагенные контрацептивы (таблетированные контрацептивы, содержащие прогестагены, прогестагенные инъекционные контрацептивы, внутриматочная система).

Внутриматочные контрацептивы:

  • инертные;
  • медикаментозные (содержат медь/серебро).

Добровольная хирургическая стерилизация (женская или мужская). Этот метод может подойти парам, которые уже не планируют иметь детей. Стоит отметить, что данный метод является необратимым.

Нежеланная беременность: Супрун развенчала мифы о контрацепции

Супрун рассказала о контрацепции и нежеланной беременности (фото: pixabay.com)

Супрун также напомнила, что так называемым календарный метод и метод лактационной аменореи не является полностью надежным. Когда у женщины есть ребенок на грудном вскармливании, овуляция подавляется, но период такого действия является индивидуальным, поэтому существует риск пропустить момент наступления фертильности.

Также она рассказала о неотложной контрацепции, к которой прибегают в случае незащищенного секса, чтобы предотвратить нежелательную беременность.

Эффективность метода довольно высока в течение 72-120 часов после полового акта. Избежать беременности удается за счет введения значительно более высокой дозы гормонов, чем та, что содержится в таблетках для циклического приема.

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