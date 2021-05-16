До лета осталось две недели: что нужно обязательно успеть

До начала лета осталось все две недели. Холодная и неприветливая весна сделала все, чтобы люди уже отчаялись дождаться тепла. Но лето наступит по календарю и прогнозы погоды уже весьма оптимистические.

Что нужно успеть сделать за эти две недели, рассказали в материале Simlbeyond.

Запланируйте сделать то, чего вы никогда не делали

Это может быть прыжок с парашютом, поездка в неизведанное место, путешествие, прогулка, катание на лошадях в горах, концерт любимой группы или невероятная вечеринка в пижамах. Дайте себе слово, что сделаете то, о чем давно мечтали – пускай это будет даже небольшое желание, но оно даст вам ощущение счастья, наслаждения и поможет получить новые и незабываемые эмоции.

Спланируйте путешествие

Лето – период путешествий и поездок и самым волнительным иногда оказывается планирование и предвкушение самой поездки. Тщательная подготовка поможет насладиться моментом и получить невероятные впечатления. Выберите направление, сравните цены на билеты и проживание, составьте список того, что хотите увидеть. Это может быть не только поездка в экзотическую страну, но и даже путешествие в соседний город.

Проводите закат

Их были уже тысячи и ничего удивительного в них нет. Но чаще всего мы не делаем это целенаправленно, а провожаем солнце вечером в дороге с работы или из окна своего дома. Спланируйте встречу с друзьями – на набережной или выбирайтесь на машине за город, проведите вечер в гармонии и покое с близкими людьми, любуясь небом.

Избавьтесь от лишнего

К началу лета стоит выделить время на генеральную уборку в шкафах, чтобы встретить новый сезон полностью обновленными. Постирайте и уберите теплую одежду, переберите свой гардероб – отправьте одежду на дачу, раздайте друзьям или тем, кто в ней нуждается. Приготовьте свой летний гардероб на все случаи жизни.

Купите фотоальбом или блокнот для заметок

Мы привыкли уже все хранить на телефонах, флешках и компьютерах. Но это так приятно – открыть альбом и пересмотреть снимки, которые напомнят о важных моментах вашей жизни. Или пролистать красивый блокнот или скетчбук, в котором есть интересные мысли, идеи, пометки или наброски из путешествий. Зимой такой блокнот вам поможет окунуться снова в атмосферу лета.

Обучитесь чему-то новому этим летом

Энергия и силы летом обычно на подъеме и стоит использовать это время для своего собственного развития. Это может быть новый вид спорта, рисование, танцы, походы по музеям или на лекции. Запишитесь на курс йоги, освойте серфинг, купите абонемент в спортзал, научитесь плавать или прослушайте курс лекций онлайн на интересную тему.

Посвятите один день лично себе

В идеале такое нужно делать не только накануне лета, но и, хотя бы раз в одну-две недели. Пусть это станет определенным ритуалом – ванна с ароматическими свечами и бомбочками, опробуйте новый скраб для лица и тела, купите маску для волос. Приготовьте себе завтрак из тех продуктов, которые давно хотели попробовать. Читайте книгу или смотрите фильм – не занимайтесь ничем важным и изнурительным. Погуляйте в парке.

Обновите свой гардероб

После уборки в шкафах точно захочется купить что-то новое. И лето – самое подходящее время для новой одежды. Сарафанов и платьев много не бывает. Собирайте подруг и отправляйтесь на шоппинг в последние дни весны, так как летом на это может не оказаться времени.

Приготовьте свой велосипед для прогулок

Если у вас есть "железный конь", то его нужно приготовить к летнему сезону – помыть, накачать шины, проверить его работоспособность. Если хочется чего-то нового – покрасьте его или прицепите корзинку для пикников. Если у вас нет велосипеда – задумайтесь о его покупке.

Приготовьтесь к летним пикникам

Пикники – самое приятное летом и не требует особых планирований и затрат. Но в доме должен быть необходимый набор предметов для вылазки на природу – корзинка с набором посуды, сумка-холодильник, плед, беспроводная колонка. Также стоит позаботиться о защитных средствах от насекомых, подушечках для сидения, полотенцах разных приятных мелочах, которые также могут понадобиться за городом.