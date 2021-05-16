До літа залишилося два тижні: що потрібно обов'язково встигнути

До початку літа залишилося всі два тижні. Холодна і непривітна весна зробила все, щоб люди вже зневірилися дочекатися тепла. Але літо настане за календарем і прогнози погоди вже досить оптимістичні.

Що потрібно встигнути зробити за ці два тижні, розповіли в матеріалі Simlbeyond.

Заплануйте зробити те, чого ви ніколи не робили

Це може бути стрибок з парашутом, поїздка в незвідане місце, подорож, прогулянка, катання на конях в горах, концерт улюбленої групи або неймовірна вечірка в піжамах. Дайте собі слово, що зробите те, про що давно мріяли – нехай це буде навіть невелике бажання, але воно дасть вам відчуття щастя, насолоди та допоможе отримати нові й незабутні емоції.

Сплануйте подорож

Літо - період подорожей і поїздок і самим хвилюючим іноді виявляється планування і передчуття самої поїздки. Ретельна підготовка допоможе насолодитися моментом і отримати неймовірні враження. Виберіть напрямок, порівняйте ціни на квитки та проживання, складіть список того, що хочете побачити. Це може бути не тільки поїздка в екзотичну країну, але і навіть подорож в сусіднє місто.

Проводите захід сонця

Їх були вже тисячі й нічого дивного в них немає. Але найчастіше ми не робимо це цілеспрямовано, а проводжаємо сонце ввечері в дорозі з роботи або з вікна свого будинку. Сплануйте зустріч з друзями - на набережній або вибирайтеся на машині за місто, проведіть вечір в гармонії та спокої з близькими людьми, милуючись небом.

Позбавтеся від зайвого

До початку літа варто виділити час на генеральне прибирання в шафах, щоб зустріти новий сезон повністю оновленими. Виперіть і приберіть теплий одяг, переберіть свій гардероб – відправте одяг на дачу, роздайте друзям або тим, хто його потребує. Приготуйте свій літній гардероб на всі випадки життя.

Купуйте фотоальбом або блокнот для нотаток

Ми звикли вже все зберігати на телефонах, флешках і комп'ютерах. Але це так приємно - відкрити альбом і переглянути знімки, які нагадають про важливі моменти вашого життя. Або перегорнути красивий блокнот або скетчбук, в якому є цікаві думки, ідеї, позначки або начерки з подорожей. Взимку такий блокнот вам допоможе зануритися знову в атмосферу літа.

Навчіться чогось нового цього літа

Енергія і сили влітку зазвичай на підйомі й варто використовувати цей час для свого власного розвитку. Це може бути новий вид спорту, малювання, танці, походи по музеях або на лекції. Запишіться на курс йоги, освойте серфінг, купіть абонемент в спортзал, навчитеся плавати або прослухайте курс лекцій онлайн на цікаву тему.

Присвятіть один день особисто собі

В ідеалі таке потрібно робити не тільки напередодні літа, але і, хоча б раз в один-два тижні. Нехай це стане певним ритуалом – ванна з ароматичними свічками та бомбочками, випробуйте новий скраб для обличчя і тіла, купіть маску для волосся. Приготуйте собі сніданок з тих продуктів, які давно хотіли спробувати. Читайте книгу або дивіться фільм – не займайтеся нічим важливим і виснажливим. Погуляйте в парку.

Оновіть свій гардероб

Після прибирання в шафах точно захочеться купити щось нове. І літо - найкращий час для нового одягу. Сарафанів і суконь багато не буває. Збирайте подруг і вирушайте на шопінг в останні дні весни, оскільки влітку на це може не виявитися часу.

Приготуйте свій велосипед для прогулянок

Якщо у вас є "залізний кінь", то його потрібно приготувати до літнього сезону – помити, накачати шини, перевірити його працездатність. Якщо хочеться чогось нового - пофарбуйте його або причепіть кошик для пікніків. Якщо у вас немає велосипеда - задумайтеся про його покупку.

Приготуйтеся до літніх пікніків

Пікніки - найприємніше влітку і не вимагає особливих планувань і витрат. Але в будинку повинен бути необхідний набір предметів для вилазки на природу – кошик з набором посуду, сумка-холодильник, плед, бездротова колонка. Також варто подбати про захисні засоби від комах, подушечки для сидіння, рушники та різні приємні дрібниці, які також можуть знадобитися за містом.