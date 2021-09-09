Лесю Никитюк на концерте толкнула и обозвала пьяная девушка: звезда в долгу не осталась

Артистка опубликовала кадры с концерта, на котором отрывалась под хиты Ильи Лагутенко 8 сентября вечером в Вышгороде в одном из загородных комплексов.

И вот на выступлении какая-то нетрезвая девушка толкнула Никитюк и грубо ее послала.

"Не обошлось, конечно же, без пьяной фанатки, которая меня оттолкнула и сказала: "Пошла вон отсюда, тварь!" - рассказала об инциденте 33-летняя ведущая.

Никитюк добавила, что терпеть хамство не стала и дала сдачи.

"Но я, не обижаясь, толкнула ее в ответ и ушла", - со смехом рассказала "Багиня ламината".

Также Никитюк отметила, что подобные эксцессы - обычное дело, и на выступлениях нередко находятся грубияны, которые попытаются испортить впечатления от шоу.

"Честно говоря - это нормальная практика. Всегда найдется человек, который опорочит свою семью, свое имя, концерт, страну, и не только. Так что я, честно говоря, не обижаюсь... Ну только чуть-чуть у меня спина болит", - сказала звезда.

Леся Никитюк столкнулась с агрессивной пьяной девушкой на концерте группы "Мумий Тролль" (фото: скриншот instagram.com/stories/lesia_nikituk)