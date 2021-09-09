Лесю Нікітюк на концерті штовхнула й обізвала п'яна дівчина: зірка в боргу не залишилася

Артистка опублікувала кадри з концерту, на якому відривалася під хіти Іллі Лагутенка 8 вересня ввечері у Вишгороді в одному із заміських комплексів.

І ось на виступі якась нетвереза дівчина штовхнула Нікітюк і грубо її послала.

"Не обійшлося, звичайно ж, без п'яної фанатки, яка мене відштовхнула і сказала: "Пішла геть звідси, тварюка!" - розповіла про інцидент 33-річна ведуча.

Нікітюк додала, що терпіти хамство не стала і дала здачі.

"Але я, не ображаючись, штовхнула її у відповідь та пішла", - зі сміхом розповіла "Багіня ламінату".

Також Нікітюк зазначила, що подібні ексцеси - звичайна справа, і на виступах нерідко знаходяться грубіяни, які спробують зіпсувати враження від шоу.

"Чесно кажучи - це нормальна практика. Завжди знайдеться людина, яка спаплюжить свою сім'ю, своє ім'я, концерт, країну, і не тільки. Так що я, чесно кажучи, не ображаюся... Ну тільки трохи у мене спина болить", - сказала зірка.

Леся Нікітюк зіткнулася з агресивною п'яною дівчиною на концерті групи "Мумій Троль" (фото: скріншот instagram.com/stories/lesia_nikituk)