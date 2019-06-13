Леся Никитюк разнесла шикарный отель в Турции: в бассейне плавают фекалии

Жуткие фото шокировали пользователей сети
Леся Никитюк разнесла популярный 5-звездочный отель Турции, в котором побывали знакомые артистки. О неприятном инциденте телеведущая рассказала в соцсети Instagram.
Шокирующие фото показали кумовья Леси, которые доверились агенству и полетели, к тому же, их знакомые долго убеждали в том, что качество обслуживания стоящее.
По словам отдыхавших, на завтрак в отеле подали омлет из протухших яиц, а когда они зашли в номер - поняли, что там давно никто не убирался. Здание и вовсе выглядело непрезентабельно: ободранные стены и потеки тут же попадались на глаза. Кроме того, в детском бассейне плавали фекалии.
"Гадюшник просто капец! Возникает вопрос: как такому отелю предоставили статус 5 звезд?!", - негодует Леся.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Помимо того, звезда обратилась к украинцам за помощью и спросила совета, как было бы правильнее решить подобный вопрос. Фанаты не прошли мимо и дали Никитюк пару рекомендаций:
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, что Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена.
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