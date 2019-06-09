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"Оно прекрасно!" Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2019 - 18:34
"Оно прекрасно!" Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала, как преобразила вещь своей мамы

Популярная телеведущая Леся Никитюк недавно призналась поклонникам, что во время очередной поездки в родной Хмельницкий позаимствовала легкое шифоновое платье с цветочным принтом из маминого гардероба. Этот наряд мама шоувумен, Екатерина, носила еще в 70-х годах, а теперь он снова стал актуальным и трендовым. Правда, теледива решила немного перешить платье и долго интриговала поклонников, обещая показать им окончательный вариант. И вот, свершилось! Леся устроила фотосет у озера в вещи из маминого шкафа, которая получила вторую жизнь!

Звезда засветила на камеру роскошное декольте и длинные ноги. Она немного убрала длину и дополнила наряд широким поясом. Рюш в области декольте акцентировал внимание на груди.

Для сравнения Леди Ле опубликовала свое фото и снимок мамы из семейного архива в этом же наряде.

&quot;Оно прекрасно!&quot; Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Довгожданний пост про мамине плаття! Ми його трошки перешили. Воно прекрасне! Йому 34 роки... Як вам? Гортайте! Папа, тащи свой плащ", - пошутила она.

Внимательные поклонники начали сравнивать наряд и делиться своим мнением. Многие из них похвалили Лесю за изобретательность и восхитись ее стройными формами, другие - начали искать отличия.

&quot;Оно прекрасно!&quot; Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа

Фото: Леся Никитюк с родителями (instagram.com/lesia_nikituk)

"Очень на маму похожа, а платье получилось классным", "Очень круто!", "Классная идея", "Леся, ви неперевершена", "Супер! Однозначно в трэнде!", "Как это мило. Без ценные воспоминания согревающие душу и украшают тело", "Шикарно просто", "Леся, як же ти схожа на маму!", "Платье зачетное!" - отмечали поклонники теледивы.

Напомним, что Леся Никитюк шокировала эпатажным образом с бородой и внушительным декольте.

Ранее Леся Никитюк поразила сеть образом "жрицы" - ее наряд вызвало фурор своим великолепием и оригинальностью.

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