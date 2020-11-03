Леся Никитюк потроллила Ольгу Фреймут и развеселила сеть вареником

Леся Никитюк записала пародию на популярную телеведущую Ольгу Фреймут, которая показывала, как правильно есть фрукты из коктейля. При этом Никитюк в своем видео показала как нужно есть вареник с вишней.

Две недели назад Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram ролик с правилами этикета.

Леся Никитюк провела мастер-класс, как правильно есть вареники с вишней, чтобы не испачкаться.

Пользователям сети понравилось это видео, и они оставили свои восторженные комментарии

После такого Фреймут нервно курит где-то в стороне;

Такие вареники как делает моя бабушка в рот целыми не кинешь;

Где-то заплакала блондинка;

Троллинг высшего пилотажа;

У меня дочка так ест! Такая воспитанная девочка растет;

Ну ты даешь, как всегда, все правильно и весело;

Шикарные лайфхаки;

Буду уже так как ты есть;

Жизненное правило;

Обязательно возьму во внимание;

Так руки будут чисты. Но лучше вареники не есть вообще. Тогда еще и фигура будет как у Леси.

Напомним, Леся Никитюк ответила подписчикам, которые "наехали" на нее из-за украинского языка. Телеведущая написала пост, где сделала грубую ошибку.

Ранее Леся Никитюк чуть не утонула прямо на глазах съемочной группы. Ее спасло чудо.