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Леся Никитюк потроллила Ольгу Фреймут и развеселила сеть вареником

Автор: Роман Мирончук

Леся Никитюк показала пародию на Ольгу Фреймут

Леся Никитюк записала пародию на популярную телеведущую Ольгу Фреймут, которая показывала, как правильно есть фрукты из коктейля. При этом Никитюк в своем видео показала как нужно есть вареник с вишней.

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Две недели назад Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram ролик с правилами этикета.

Леся Никитюк провела мастер-класс, как правильно есть вареники с вишней, чтобы не испачкаться.

Пользователям сети понравилось это видео, и они оставили свои восторженные комментарии

  • После такого Фреймут нервно курит где-то в стороне;
  • Такие вареники как делает моя бабушка в рот целыми не кинешь;
  • Где-то заплакала блондинка;
  • Троллинг высшего пилотажа;
  • У меня дочка так ест! Такая воспитанная девочка растет;
  • Ну ты даешь, как всегда, все правильно и весело;
  • Шикарные лайфхаки;
  • Буду уже так как ты есть;
  • Жизненное правило;
  • Обязательно возьму во внимание;
  • Так руки будут чисты. Но лучше вареники не есть вообще. Тогда еще и фигура будет как у Леси.

Напомним, Леся Никитюк ответила подписчикам, которые "наехали" на нее из-за украинского языка. Телеведущая написала пост, где сделала грубую ошибку.

Ранее Леся Никитюк чуть не утонула прямо на глазах съемочной группы. Ее спасло чудо.

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Новости Украины Леся НикитюкОля Фреймут