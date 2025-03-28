Леся Нікітюк показала, який плащ вважають головним трендом весни 2025 року

Як носить тренч Леся Нікітюк

Ведуча цікавиться трендами і намагається слідувати модним віянням. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в Instagram фото в стильних луках як у повсякденному житті, так і з різноманітних заходів і зйомок.

Днями вона показала образ з довгим тренчем. Як відомо, це різновид двобортного плаща, для якого характерна наявність погонів, відкладного коміра, пояса і розрізу ззаду.



Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Особливість плаща телеведучої - ефект зістареної тканини з потертостями. Його вона носить як зі спідницями і грубими черевиками, так і зі штанами.



Леся Нікітюк показала, як носити тренч (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Для стильного багатошарового луку вона одягла базову футболку, сорочку в клітинку і джинси з леопардовим принтом. Завершував образ Нікітюк тренч і містка сумка чорного кольору.



Леся Нікітюк показала образ із тренчем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

З чим носити тренч навесні 2025

Сукня або спідниця

Тренч відмінно виглядає з романтичними сукнями або спідницями. Це може бути проста сукня-футляр або ж легка максі-сукня. Образ можна доповнити елегантними туфлями або ботильйонами на підборах.

Блузка та штани

Класичний тренч добре поєднується з білою сорочкою та штанами - широкими або прямими. Це створює стильний, але водночас зручний вигляд. Для більш формального образу додайте черевики на низькому ходу або чоботи.

Джинси та футболка

Тренч відмінно доповнює простий кежуал-образ. Скомбінуйте його з білою футболкою, вузькими джинсами та кросівками. Цей образ підходить для повсякденних прогулянок або зустрічей з друзями.

Монохромний стиль

Один із трендів весни 2025 року - монохромні образи. Скомбінуйте тренч з речами одного кольору (наприклад, бежеві тренч та штани, чорний тренч з чорним топом і джинсами). Це створить елегантний, витончений вигляд.

Тренч і кросівки

Для створення спортивного образа комбінуйте тренч із тренувальними штанами або спортивними легінсами. Додайте кросівки, щоб підкреслити легкість образу.

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