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Леся Нікітюк підтвердила роман з військовим: романтичне фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк після того, як у мережі розсекретили особистість її обранця, вперше підтвердила новий роман. Відповідна світлина з’явилася в її соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, останнім часом Леся інтригує неабиякими змінами в особистому житті. Вона публікує фото з чоловіком, натякаючи, що більше не самотня.

Днями ЗМІ написали, що коханим Нікітюк виявився військовим на ім’я Дмитро.

Скріншот

Тож тепер телеведуча вирішила розставити крапки над "і", опублікувавши романтичний кадр з бойфрендом, на якому вже не приховує його обличчя.

Зі слів Лесі, вона більше не хоче тягнути інтригу, адже її дірект "розірваний" від повідомлень фанів.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = любов P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний", - підписала вона знімок.

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Нікітюк офіційно ніколи не була заміжня і не має дітей. Після болісного розставання з "сусідом" п'ять років тому, про особисте життя Лесі нічого не було відомо. Підписники за будь-якої нагоди намагаються прояснити ситуацію в її амурних справах, а ведуча завжди жартує.

В основному всі пишуть "чому її не беруть заміж". Що стосується дітей, то Леся ніколи не приховувала, що в планах вони є.

Зараз телеведуча перебуває у стосунках з Дмитром Бабчуком, який в Instagram називає себе пенсіонером ЗСУ.

Коханий Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/special_my_profession)

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