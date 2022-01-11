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В лесу под Житомиром дикий кабан убил полицейского: детали жуткой смерти на охоте

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Житомир, Вторник 11 января 2022 11:32
В лесу под Житомиром дикий кабан убил полицейского: детали жуткой смерти на охоте Кабан убил мужчина во время его охоты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В лесу под Житомиром произошла трагедия. Во время охоты командир штурмового отряда КОРД Евгений Андрейковец был убит кабаном.

Об этом сообщает ТСН.

Детали трагедии

Отмечается, что все произошло очень быстро и стремительно. Собака Евгения спугнула дикого кабана и он выскочил прямо на полицейского.

Мужчина успел сделать выстрел, но зверь оказался более шустрым.Сами охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды, а потом добрых полчаса борьбы за жизнь Евгения.

Дмитрий Мазяр был с Евгением до последних секунд его жизни.

По словам парня, спасти спецназовца, увы, не смогли. Рана была очень большая, разрыв артерии, кровь просто текла из нее и не останавливалась.

Возбуждено дело

По факту смерти человека возбудили уголовное дело по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

"Начато досудебное расследование, будет установлен круг лиц, обстоятельства и законность охоты и другие обстоятельства, имеющие важное значение", — отметили в прокуратуре.

Кстати, охота была легальной. Об этом сообщили в лесном хозяйстве.

Заведующий сектором охотничьего хозяйства Житомирского лесного и охотничьего хозяйства Роман Логвинчук сообщил, что еще не было случая, когда кабан напал на человека.

"Это просто досадный случай, стечение обстоятельств. Обычно дикий кабан, это зверь, когда он чувствует, что его преследуют или тупик, он может броситься на своего нападающего", - сказал он.

Напомним, что в киевском парке снова заметили лису.

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