У лісі під Житомиром дикий кабан вбив поліцейського: деталі страшної смерті на полюванні

У лісі під Житомиром сталася трагедія. Під час полювання командир штурмового загону КОРД Євген Андрейковець був убитий кабаном.

Деталі трагедії

Відзначається, що все сталося дуже швидко і стрімко. Собака Євгена злякала дикого кабана і він вискочив прямо на поліцейського.

Чоловік встиг зробити постріл, але звір виявився більш спритним.Самі мисливці кажуть, сутичка тривала лічені секунди, а потім добрих півгодини боротьби за життя Євгена.

Дмитро Мазяр був з Євгеном до останніх секунд його життя.

За словами хлопця, врятувати спецназівця, на жаль, не змогли. Рана була дуже велика, розрив артерії, кров просто текла з неї і не зупинялася.

Порушено справу

За фактом смерті людини порушили кримінальну справу за статтею "вбивство "з позначкою "Нещасний випадок".

"Розпочато досудове розслідування, буде встановлено коло осіб, обставини і законність полювання та інші обставини, що мають важливе значення", - зазначили в прокуратурі.

До речі, полювання було легальним. Про це повідомили в лісовому господарстві.

Завідувач сектору мисливського господарства Житомирського лісового та мисливського господарства Роман Логвинчук повідомив, що ще не було випадку, коли кабан напав на людину.

"Це просто прикрий випадок, збіг обставин. Зазвичай дикий кабан, це звір, коли він відчуває, що його переслідують або тупик, він може кинутися на свого нападника", - сказав він.