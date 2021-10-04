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В лесу Киева нашли ядовитого паука: его укус вызывает онемение от 3 дней

Автор: Людмила Жукова

В киевском лесу на Троещине горожанин заметил в листве ядовитого паука. Животное было обнаружено во время прогулки 2 октября.

Об этом сообщает "Телеграф".

Нашел паука Игорь Банацкий. Он сообщил, что это членистоногое является одним из самых красивых и вместе с тем самых ядовитых пауков Украины. Его укус вызывает сильную боль и онемение в течение 3-6 дней. Этот вид называют ласково паук-божья коровка или Черный Эрезус (лат. Eresus kollari) по-научному.

Банацкий рассказывает, что этот вид пауков живет в норах и это единственный представитель своих тропических родственников, который живет так далеко в северных широтах.

Самцы имеют размеры от 8 до 11 мм, самки - от 9 до 16 мм. Первого легко узнать по ярко-красному брюху, украшенному четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти черная, за исключением пучка с охристых волосков на голове.

Киевлянин нашел в лесу ядовитого паука (фото: telegraf.com.ua)

Для справки

Эрезус живет в выстланной паутиной норке. Часть паутины выходит на поверхность, расширяется и служит ловчей сетью, которая стелется по земле или приподнимается на несколько миллиметров над ней. Основной пищей служат крупные насекомые, преимущественно жуки. Самка не покидает свое убежище, и поэтому редко попадается на глаза.

Поэтому, очевидно, что киевлянин на прогулке нашел самца паука.

Как мы ранее писали, под Одессой мужчина обнаружил возле дома супер-опасное насекомое.

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Киев