Лесі Нікітюк зробили пропозицію. Але це не її красень-бойфренд

Щоправда, ця пропозиція стосується не особистого життя - їй запропонували знятися у кіно. І не просто взяти участь, а стати головною героїнею.

"Друзі, мені зробили пропозицію… але поки не в особистому житті. Пропозиція знятися в кіно від Film.Ua! Із найскладнішого: головна роль, лише місяць підготовки, репетицій, читок", - зазначила ведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк зіграє головну роль у фільмі "Песики" - романтичній комедії спільного виробництва FILM.UA Group та Нового каналу, зйомки якої стартували у Києві ще у вересні.

Перед тим, як зніматися телезірка займалася акторською майстерністю, багато репетирувала з новими колегами та собаками, які також є важливими учасниками проекту.

Нікітюк зіграє головну роль у фільмі (фото: пресслужба)

Про що фільм "Песики"

"Песики" - це провокаційна і водночас щира історія про стосунки та кохання. За сюжетом егоцентрична кар'єристка, затята холостячка Яна випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона кохається, на ранок перетворюються на собачок.

Тепер героїня змушена жити, будувати кар'єру та шукати кохання з цим дивним випробуванням. Воно, зрештою, стає для неї даром, тому що вчить Яну щиро любити і піклуватися про інших.

Нікітюк зі своїми колегами з фільму (фото: фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фільм є класичною романтичною комедією, але водночас у ньому багато гумору: сміливого, іронічного, стьобного, а подекуди й абсурдного.

Творці фільму наголошують, що хочуть подарувати людям хоча б невелику можливість відволіктися та видихнути під час війни.

Зйомки триватимуть до кінця жовтня у Києві. А вихід фільму в широкий прокат заплановано на березень 2025 року.

Зйомки відбуваються у столиці (фото: пресслужба)