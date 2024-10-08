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Лесі Нікітюк зробили пропозицію. Але це не її красень-бойфренд

Леся Нікітюк (фото: пресслужба)
Автор: Катерина Собкова

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вчора розсекретила свої нові відносини з військовим на ім'я Дмитро, приголомшила шанувальників новиною, що їй зробили пропозицію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Щоправда, ця пропозиція стосується не особистого життя - їй запропонували знятися у кіно. І не просто взяти участь, а стати головною героїнею.

"Друзі, мені зробили пропозицію… але поки не в особистому житті. Пропозиція знятися в кіно від Film.Ua! Із найскладнішого: головна роль, лише місяць підготовки, репетицій, читок", - зазначила ведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк зіграє головну роль у фільмі "Песики" - романтичній комедії спільного виробництва FILM.UA Group та Нового каналу, зйомки якої стартували у Києві ще у вересні.

Перед тим, як зніматися телезірка займалася акторською майстерністю, багато репетирувала з новими колегами та собаками, які також є важливими учасниками проекту.

Нікітюк зіграє головну роль у фільмі (фото: пресслужба)

Про що фільм "Песики"

"Песики" - це провокаційна і водночас щира історія про стосунки та кохання. За сюжетом егоцентрична кар'єристка, затята холостячка Яна випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона кохається, на ранок перетворюються на собачок.

Тепер героїня змушена жити, будувати кар'єру та шукати кохання з цим дивним випробуванням. Воно, зрештою, стає для неї даром, тому що вчить Яну щиро любити і піклуватися про інших.

Нікітюк зі своїми колегами з фільму (фото: фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фільм є класичною романтичною комедією, але водночас у ньому багато гумору: сміливого, іронічного, стьобного, а подекуди й абсурдного.

Творці фільму наголошують, що хочуть подарувати людям хоча б невелику можливість відволіктися та видихнути під час війни.

Зйомки триватимуть до кінця жовтня у Києві. А вихід фільму в широкий прокат заплановано на березень 2025 року.

Зйомки відбуваються у столиці (фото: пресслужба)

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