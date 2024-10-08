Лесе Никитюк сделали предложение. Но это не ее красавец-бойфренд

Правда, это предложение касается не личной жизни - ей предложили сняться в кино. И не просто принять участие, а стать главной героиней.

"Друзья, мне сделали предложение… но пока не в личной жизни. Предложение сняться в кино от Film.Ua! Из самого сложного: главная роль, лишь месяц подготовки, репетиций, читок", - отметила ведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк сыграет главную роль в фильме "Песики" - романтической комедии совместного производства FILM.UA Group и Нового канала, съемки которой стартовали в Киеве еще в сентябре.

Перед тем, как сниматься телезвезда занималась актерским мастерством, много репетировала с новыми коллегами и собаками, которые тоже являются важными участниками проекта.

Никитюк сыграет главную роль в фильме (фото: пресс-служба)

О чем фильм "Песики"

"Песики" - это провокационная и в то же время искренняя история об отношениях и любви. По сюжету эгоцентрическая карьеристка, ярая холостячка Яна случайно накладывает на себя проклятие: мужчины, с которыми она занимается любовью, на утро превращаются в собачек.

Теперь героиня вынуждена жить, строить карьеру и искать любовь с этим странным испытанием. Оно в конечном итоге становится для нее даром, потому что учит Яну искренне любить и заботиться о других.

Никитюк со своими коллегами по фильму (фото: фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фильм является классической романтической комедией, но в то же время в нем много юмора: смелого, ироничного, стебного, а местами и абсурдного.

Творцы фильма подчеркивают, что хотят подарить людям хотя бы небольшую возможность отвлечься и выдохнуть во время войны.

Съемки будут продолжаться до конца октября в Киеве. А выход фильма в широкий прокат намечен на март 2025 года.

Съемки проходят в столице (фото: пресс-служба)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

36-летняя ведущая официально никогда не была замужем и не имеет детей. 5 лет назад она пережила болезненное расставание с "соседом".

Подписчики при любой возможности пытаются прояснить ситуацию в ее амурных делах, а ведущая всегда отшучивается.

Последние несколько месяцев девушка интриговала фолловеров, подогревая интерес к личной жизни. Сначала Никитюк опубликовала снимок в лифте в обнимку с неизвестным мужчиной, который приобнимал ее за спину. Его лицо девушка естественно не показала.

Затем телезвезда опубликовала фото с роскошным букетом в осенних оттенках и руку предполагаемого избранника на ее бедре.

Несколько дней назад ведущая поделилась в блоге провокационным фото, на котором ее предполагаемый бойфренд стоит в трусах возле холодильника. А на его ноге виднеется большая татуировка, также можно заметить тату на спине.

Вчера Леся наконец-то приоткрыла занавес и показала своего избранника, которого зовут Дмитрий. Он является военнослужащим.

Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)