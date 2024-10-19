Леся Нікітюк з нагоди свого 37-річчя з'явилася в екстремальному міні (фото)

19 жовтня свій 37-й день народження відзначає популярна українська телеведуча, журналістка та блогерка Леся Нікітюк. З нагоди свята вона виклала в мережі свіжий допис, в якому поділилася відвертими думками.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ведучої розповідає детальніше, що саме вона написала.
У публікації вона зізналася, чи задоволена власним життям, а також чесно відповіла на запитання, чи вважає себе щасливою.
"Прокинулась без набряків і супер, поїхала зніматись у кіно… Якщо чесно, все моє життя - як кіно. І в обох випадках я ні*іга не граю… Приймаю і проживаю все, що дає мені життя, і завжди ділюсь з вами", - написала вона.
"Як би не було, я завжди намагаюсь рости та розвиватись, не стояти на місці, виходити з зони комфорту, вчитися тому, чого не знаю, і це заряджає мене! Наразі, в моєму житті все за планом і я щаслива. Дякую за привітання і ЗСУ, що живу!" - підкреслила знаменитість.
Окрім цього, блогерка поділилася серією світлин, на яких продемонструвала ефектний аутфіт. Вона постала у сукні з корсетом, яка підкреслила зону декольте та відкрила ніжки. Екстремальне міні Леся скомбінувала з високими чоботами на підборах. Завершили спокусливий образ легкі локони, виразний макіяж та промениста посмішка на обличчі.
Шанувальники та колеги продовжують вітати ведучу зі святом. Ось деякі з їхніх коментарів:
До слова, нещодавно Нікітюк розсекретила свого обранця - ним виявився військовослужбовець, якого звати Дмитро. На зміни у стосунках ведуча натякала раніше, публікуючи романтичні світлини. Проте тоді вона не розкривала особистості чоловіка, який завоював її серце.
І в цілому тему особистого життя ведуча коментує не надто охоче. Відомо, що в минулому вона мала тривалі стосунки й пережила болісне розставання. Зірка ніколи не була заміжня і не має дітей.
Тим часом бойфренд-військовий Нікітюк висловився про своє минуле.
Також нагадаємо, що Нікітюк захейтили через роман з молодим військовим, і ведучу раптово захистив Цимбалюк.