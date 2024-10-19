Леся Нікітюк з нагоди свого 37-річчя з'явилася в екстремальному міні (фото)

Леся Нікітюк відзначає день народження

У публікації вона зізналася, чи задоволена власним життям, а також чесно відповіла на запитання, чи вважає себе щасливою.

"Прокинулась без набряків і супер, поїхала зніматись у кіно… Якщо чесно, все моє життя - як кіно. І в обох випадках я ні*іга не граю… Приймаю і проживаю все, що дає мені життя, і завжди ділюсь з вами", - написала вона.

"Як би не було, я завжди намагаюсь рости та розвиватись, не стояти на місці, виходити з зони комфорту, вчитися тому, чого не знаю, і це заряджає мене! Наразі, в моєму житті все за планом і я щаслива. Дякую за привітання і ЗСУ, що живу!" - підкреслила знаменитість.

Леся Нікітюк святкує день народження 19 жовтня (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Окрім цього, блогерка поділилася серією світлин, на яких продемонструвала ефектний аутфіт. Вона постала у сукні з корсетом, яка підкреслила зону декольте та відкрила ніжки. Екстремальне міні Леся скомбінувала з високими чоботами на підборах. Завершили спокусливий образ легкі локони, виразний макіяж та промениста посмішка на обличчі.

Реакція мережі

Шанувальники та колеги продовжують вітати ведучу зі святом. Ось деякі з їхніх коментарів:

"Леся, вітаємо! Твоя вибухова енергія заряджає всіх!"

"Ти маєш особливий талант - дарувати енергію щастя! Натхнення тобі та довгого та щасливого життя"

"Ви неймовірна дівчина! Так-так, саме дівчина, бо Вам максимум 27!"

"З днем народження, Леся! Хай збуваються всі твої потаємні мрії та бажання"

"Леся, вітаю! Нехай ця енергія, яка є в тобі, і заряджає позитивом усіх навколо, не згасає. Міцного здоровʼя і любові".

Лесі Нікітюк виповнилося 37 років (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До слова, нещодавно Нікітюк розсекретила свого обранця - ним виявився військовослужбовець, якого звати Дмитро. На зміни у стосунках ведуча натякала раніше, публікуючи романтичні світлини. Проте тоді вона не розкривала особистості чоловіка, який завоював її серце.

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

І в цілому тему особистого життя ведуча коментує не надто охоче. Відомо, що в минулому вона мала тривалі стосунки й пережила болісне розставання. Зірка ніколи не була заміжня і не має дітей.