Леонид Кравчук в реанимации, у него проблемы с легкими - СМИ

Операцию на сердце Леониду Кравчуку сделали 29 июня. После нее состояние политика ухудшилось и его вынуждены были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

В близком окружении Леонида Кравчука информацию подтвердили для издания APnews. Источник сообщил, что динамика выздоровления есть, но она пока очень медленная и врачи пока не дают комментариев.

"Так и есть. Леонид Макарович действительно находится в реанимации, ему была проведена сложная операция, которую нужно было срочно делать. Это операция на сердце и не только. И после операции он до сих пор находится в реанимации на ИВЛ. Очень-очень постепенно, очень медленная динамика выздоровления. Пока никто ничего не комментирует, ни врачи, никто", - сообщил источник из окружения политика.

Ухудшение самочувствия у Леонида Кравчука произошло в июне, и он пропустил торжественное заседание Верховной Рады в День конституции, а 29 июня ему сделали плановую операцию на сердце.

Стоит отметить, что это не первая операция на сердце для 87-летнего Кравчука. В 2017 кардиологи провели ему стентирование сердца.