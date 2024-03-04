Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках (фото, відео)

Леоні Ганне показала стильний образ у бордових відтінках

Леоні вміє віртуозно поєднувати речі та створювати розкішні та водночас прості луки. Дівчина любить демонструвати свій унікальний смак та відчуття стилю, яким захоплені її фоловери.

До речі, образи, які демонструє Ганне можна легко повторити у реальному житті, звісно, можливо, не саме з таких речей, але схожі знайти можна. Через це вона й має багато підписників та активну аудиторію.

Крайній образ інфлюенсерки складається з багатьох елементів, а саме, спідниця, топ з цікавим вирізом, тренч і все у бордовому кольорі, але різних відтінків.

Свій образ дівчина доповнила туфлями човниками бордового кольору та сумкою, яка має такий же колір, як і спідниця блогерки. А також Ганне додала до свого лука чорну парасольку, але цього вимагає погода.

Леоні Ганне показала образ у бордових відтінках (фото: instagram.com/leoniehanne)

А ось своє розкішне біле волосся Леоні закрутила в акуратний пучок і залишила два локони, які спадають на обличчя, власне, це й робить її образ більш жіночним та відтіняє кольори.

Також у якості прикрас Ганне вибрала досить масивні золоті сережки у формі квадрата, які чудово поєднуються з цілісним образом інфлюенсерки та роблять його ще більш витонченим.