Такие ленивые голубцы получаются даже вкуснее обычных: просто и очень быстро

Ленивые голубцы - блюдо для тех, кто обожает сочетание фарша с капустой, но не любит заморачиваться с отпариванием капустных листов и заворачиванием обычных голубцов. Тем не менее по рецепту, поданному ниже в Styler такие "ленивцы" выйдут не только не хуже, но даже лучше классических.
Рецептом приготовлению блюда из фарша поделилась блогер Alina FooDee.
Для поджарки: лук - 1 шт., морковь - 1 шт.
Для соуса: сметана 20% - 150 г, соус краснодарский - 150 г, кипяток - 500 г, соль по вкусу, лавровый лист - 1 шт.
Скриншот: Вот такими будут наши голубцы
Мелко нарежьте капусту, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Потом слейте воду, капусту откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь, а капусте остыть.
Промойте рис, залейте рис кипятком и проварите 10 минут. Откиньте рис на дуршлаг, дайте воде стечь, а рису полностью остыть.
Перемелите мясо, лук и чеснок на мясорубке. Добавьте остывший рис и капусту. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте яйцо. Перемешайте. Сформируйте шарики из фарша, выложите в форму. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов.
Тем временем мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте несколько минут.
Выложите лук и морковь на ленивые голубцы. Смешайте сметану, краснодарский соус. Залейте кипятком, посолите по вкусу. Залейте ленивые голубцы соусом, положите лавровый лист. Запекайте еще 30-45 минут.
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