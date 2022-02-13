Такие ленивые голубцы получаются даже вкуснее обычных: просто и очень быстро

Ингредиенты для голубцов

Фарш - 600 г

Капуста - 500 г

Лук - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Соль - 1 ч. л. (по вкусу)

Рис - 100 г

Черный молотый перец - по вкусу

Для поджарки: лук - 1 шт., морковь - 1 шт.

Для соуса: сметана 20% - 150 г, соус краснодарский - 150 г, кипяток - 500 г, соль по вкусу, лавровый лист - 1 шт.

Скриншот: Вот такими будут наши голубцы

Пошаговое приготовление голубцов

Мелко нарежьте капусту, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Потом слейте воду, капусту откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь, а капусте остыть.

Промойте рис, залейте рис кипятком и проварите 10 минут. Откиньте рис на дуршлаг, дайте воде стечь, а рису полностью остыть.

Перемелите мясо, лук и чеснок на мясорубке. Добавьте остывший рис и капусту. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте яйцо. Перемешайте. Сформируйте шарики из фарша, выложите в форму. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов.

Тем временем мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте несколько минут.

Выложите лук и морковь на ленивые голубцы. Смешайте сметану, краснодарский соус. Залейте кипятком, посолите по вкусу. Залейте ленивые голубцы соусом, положите лавровый лист. Запекайте еще 30-45 минут.