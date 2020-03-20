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Вспышка коронавируса может закончиться сама: специалист обрадовал новостями

STYLERКоронавирус    20.03.2020 - 09:08
Вспышка коронавируса может закончиться сама: специалист обрадовал новостями
Коронавирус в мире (фото: РБК-Украина)

Биолог рассказал, в каких случаях может закончиться пандемия коронавируса

Вспышка коронавируса в мире может закончиться сама при двух условиях. Это может случиться, если вирус эволюционирует или у людей выработается иммунитет. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.

По словам специалиста, пока не ясно, сколько времени это может занять.

"Прекращение эпидемии – это два процесса. Один процесс – это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине – а человек новый хозяин для вируса – происходит ослабление вируса. Мы это наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", – пояснила биолог.

Также возможен вариант естественной вакцинации - это, когда человек сам приобретает иммунитет от инфекции.

Баранова сообщила, что когда около 70% населения переболеет, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. При таком развитии событий будет болеть корнавирусом будет очень мало людей.

Как мы ранее сообщали, за вчерашний день в Украине подтвердилось 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. Первый из них был зафиксирован в Житомире.

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