Lego може випустити конструктор із маріупольською вежею. Дивіться, як вона виглядиме (фото)

Про це повідомив автор моделі на своїй сторінці в Instagram .

Яким буде конструктор маріупольської вежі

Модель архітектурної пам’ятки складається з 3 062 деталей та сягає 34 см заввишки (висота справжньої вежі - 34 м).

"Як людина, яка народилася в Маріуполі, я завжди відчував глибокий зв’язок зі своїм містом. Втілення цієї моделі в життя по всьому світу - це моя особиста мрія, яка дозволить мені поділитися частиною своєї спадщини з фанатами Lego по всьому світу", - написав Євген.

Проєкт має набрати 10 тис. голосів, аби компанія LEGO розглянула його і зробила з нього конструктор. Проголосувати за вежу можна за посиланням.

Ось так може виглядати конструктор (фото: Євген Тонєв/Instagram)

Чим унікальна стара водонапірна вежа

Цю вежу спроєктував архітектор Віктор Нільсен. Її звели у 1910 році і з того часу вона стала одним із символів Маріуполя.

Архітектурна пам'ятка розташована в Центральному районі міста. З 2016 року у ній був створений креативний простір "Вежа", де проводили виставки, концерти, лекції та інші заходи.

Столітня водонапірна вежа чи не єдина пам'ятка Маріуполя, яка пережила російські бомбардування у 2022 році.

Водонапірна вежа на початку минулого століття (фото: Євген Тонєв/Instagram)