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Lego може випустити конструктор із маріупольською вежею. Дивіться, як вона виглядиме (фото)

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Маріуполь, П'ятниця 26 травня 2023 16:25
Lego може випустити конструктор із маріупольською вежею. Дивіться, як вона виглядиме (фото) Lego може виспустити констуктор старої водонапірної вежі Маріуполя (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Макет маріупольської водонапірної вежі змагається за можливість стати набором конструктору Lego. Модель пам'ятки розробив український дизайнер Євген Тонєв.

Про це повідомив автор моделі на своїй сторінці в Instagram.

Яким буде конструктор маріупольської вежі

Модель архітектурної пам’ятки складається з 3 062 деталей та сягає 34 см заввишки (висота справжньої вежі - 34 м).

"Як людина, яка народилася в Маріуполі, я завжди відчував глибокий зв’язок зі своїм містом. Втілення цієї моделі в життя по всьому світу - це моя особиста мрія, яка дозволить мені поділитися частиною своєї спадщини з фанатами Lego по всьому світу", - написав Євген.

Проєкт має набрати 10 тис. голосів, аби компанія LEGO розглянула його і зробила з нього конструктор. Проголосувати за вежу можна за посиланням.

Lego може випустити конструктор із маріупольською вежею. Дивіться, як вона виглядиме (фото)Lego може випустити конструктор із маріупольською вежею. Дивіться, як вона виглядиме (фото)Lego може випустити конструктор із маріупольською вежею. Дивіться, як вона виглядиме (фото)Ось так може виглядати конструктор (фото: Євген Тонєв/Instagram)

Чим унікальна стара водонапірна вежа

Цю вежу спроєктував архітектор Віктор Нільсен. Її звели у 1910 році і з того часу вона стала одним із символів Маріуполя.

Архітектурна пам'ятка розташована в Центральному районі міста. З 2016 року у ній був створений креативний простір "Вежа", де проводили виставки, концерти, лекції та інші заходи.

Столітня водонапірна вежа чи не єдина пам'ятка Маріуполя, яка пережила російські бомбардування у 2022 році.

Lego може випустити конструктор із маріупольською вежею. Дивіться, як вона виглядиме (фото)Водонапірна вежа на початку минулого століття (фото: Євген Тонєв/Instagram)

Раніше ми писали про те, що Lego повністю припиняє роботу в Росії.

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Маріуполь