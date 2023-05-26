Lego может выпустить конструктор с мариупольской башней. Смотрите, как она будет выглядеть (фото)
Макет мариупольской водонапорной башни борется за возможность стать набором конструктору Lego. Модель памятки разработал украинский дизайнер Евгений Тонев.
Об этом сообщил автор модели на своей странице в Instagram.
Каким будет конструктор мариупольской башни
Модель архитектурного памятника состоит из 3062 деталей и достигает 34 см высотой (высота настоящей башни - 34 м).
"Как человек, родившийся в Мариуполе, я всегда испытывал глубокую связь со своим городом. Воплощение этой модели в жизнь по всему миру - это моя личная мечта, которая позволит мне поделиться частью своего наследия с фанатами Lego по всему миру", - написал Евгений.
Проект должен набрать 10 тыc. голосов, чтобы компания Lego рассмотрела его и сделала из него конструктор. Проголосовать за башню можно по ссылке.
Вот так может выглядеть конструктор (фото: Евгений Тонев/Instagram)
Чем уникальна cтарая водонапорная башня
Эту башню спроектировал архитектор Виктор Нильсен. Ее построили в 1910 году и с тех пор она стала одним из символов Мариуполя.
Архитектурный памятник находится в Центральном районе города. С 2016 года в нем было создано креативное пространство "Башня", где проводились выставки, концерты, лекции и другие мероприятия.
Столетняя водонапорная башня чуть ли не единственная достопримечательность Мариуполя, пережившая российские бомбардировки в 2022 году.
Водонапорная башня в начале прошлого века (фото: Евгений Тонев/Instagram)
Ранее мы писали о том, что Lego полностью прекращает работу в России.