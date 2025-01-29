Легко засвоюються: 5 груп продуктів, які варто їсти при проблемах зі шлунком

Їжа, яка легко засвоюється, дає вашій шлунково-кишковій системі трохи відпочинку. Адже для травлення потрібна енергія. Це включає механічну енергію, як-от жування, яке відбувається в роті, а також хімічну енергію, як-от роботу кислоти в шлунку та травних ферментів у тонкій кишці.

Вибір легкозасвоюваної їжі, коли у вас розлад травлення чи діарея, може допомогти вашому шлунково-кишковому тракту відпочити.

Дієтолог Антея Леві розповіла про п’ять груп легкозасвоюваних продуктів, на які варто звернути увагу.

Вироби з білого борошна

Більшість людей могли б збільшити споживання клітковини, але якщо ви маєте справу з розладом шлунково-кишкового тракту, то може бути рекомендовано тимчасово вибрати продукти з меншим вмістом клітковини.

Клітковина - це неперетравлюваний вуглевод, який переміщується через ваш травний тракт, не розщеплюючись.

Продукти з високим вмістом клітковини, такі як цільні зерна, можуть збільшити кількість неперетравленої їжі, що проходить через шлунково-кишкову систему, які можуть призвести до здуття живота.

Вибір цих продуктів з низьким вмістом клітковини може дати кишечнику перерву, коли ви відчуваєте дискомфорт у травленні.

Очищені або консервовані фрукти

У деяких свіжих фруктах особливо багато клітковини, тому вони важче засвоюються. Основна частина харчових волокон у фруктах міститься в їх шкірці та насінні. Наприклад, малина є одним із фруктів із високим вмістом клітковини через її велике насіння.

Тому при проблемах зі шлунком корисно вибирати фрукти з меншим вмістом клітковини, наприклад стиглі банани або диню, якщо ви боретеся з такими симптомами ШКТ, як нудота або діарея. Знімати шкірку з таких фруктів, як яблука та груші, також рекомендується, коли ви активно боретеся з проблемами травлення.

М’які фрукти, такі як тушковані сливи або консервовані персики, також є хорошими варіантами. Якщо ви купуєте консервовані фрукти, шукайте продукти, які знаходять у воді, а не в сиропі, щоб зменшити вміст доданого цукру.

Приготовані овочі

Сирі овочі важче засвоюються, ніж варені. Під час варіння овочів їх стінки рослинних клітин стають м’якшими, а їхні складові (наприклад, крохмаль) стають більш доступними для травних ферментів в організмі.

В результаті вони м’якше впливають на травну систему.

До легкозасвоюваних овочів належать добре проварені:

кабачки

шпинат

картопля

зелена квасоля

буряк

морква

Білки

Вибирайте ніжні білки, які легко пережовувати та які містять низьку або помірну кількість дієтичного жиру. Наприклад, омлет.

Білки рослинного походження, такі як м’яке горіхове масло та м’яка яєчня також легко перетравлюються.

Супи, смузі та пюре

Спосіб приготування їжі може вплинути на її засвоюваність. Подрібнення кісточок ягід у блендері не зменшить вміст клітковини в них, але може допомогти запустити процес механічного травлення, який зазвичай починається у вашому роті.

Які продукти найважче перетравлювати

Зазвичай важкоперетравлювана їжа може включати: