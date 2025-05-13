Легко замінять покупні речі: 10 ідей, як зробити з пластикових пляшок корисні предмети

Насос для повітряних кульок

Для створення насоса використовуйте кришку від пляшки та частину пластикової тари. В результаті ви отримаєте насос для надування кульок, який чудово працює без необхідності купувати дорогі пристрої. Такий лайфхак ідеально підійде для домашніх свят чи дитячих ігор.

Модернізована вішалка для одягу

Використання пластикових пляшок на плечиках допоможе зберегти форму вашого одягу. Вони дозволяють рівномірно розподіляти навантаження на тканину, запобігаючи деформації. Завдяки такій підвісці ваші речі збережуть вигляд і не помнуться навіть після тривалого зберігання.

Рятувальний жилет

У критичній ситуації пластикові пляшки можуть стати в нагоді як частина саморобного рятувального жилета. За допомогою декількох пляшок ви можете утримати людину на поверхні води. Такий метод може стати вирішальним у випадку надзвичайної ситуації, коли під рукою немає інших рятувальних засобів.

Пляшки треба розташувати під футболкою (фото: youtube.com/@5MINUTEREPAIR)

Одноразові капці

Якщо вам потрібно терміново знайти капці для гостей, використайте пластикові пляшки. Вони легко трансформуються в незвичайні капці, які можна використовувати один раз. Це може стати забавним і незабутнім моментом на будь-якій вечірці чи заході.

Відкривачка для напоїв

Горло пластикової пляшки може стати відмінною відкривачкою для газованих напоїв. Для цього потрібно лише нагріти край кришки та сформувати невеликий язичок. Такий лайфхак може стати в нагоді під час пікніків чи виїздів на природу.

Полив для рослин

Пластикові пляшки - це чудовий варіант для автоматичного поливу ваших рослин на дачі. Просто зробіть кілька маленьких отворів у дні пляшки, і полив буде здійснюватися рівномірно протягом тривалого часу. Такий спосіб економить час та сили, зберігаючи рослини у відмінному стані навіть у спекотну погоду.

Такий розприскувач нічим не гірше за покупний (фото: youtube.com/@Thaitrick)

Пульверизатор

З пластикової пляшки можна створити пульверизатор для чищення або садівництва. Це дозволяє ефективно розпилювати рідини на великих площах або в маленьких важкодоступних місцях. Такий пульверизатор можна використовувати для домашнього господарства, очищення поверхонь або обробки рослин.

Зберігання пакетів

Для організації зберігання поліетиленових пакетів на кухні використовуйте пластикові пляшки. Обріжте дно пляшки і прикріпіть її до стіни чи дверей за допомогою пластиліну. Це дозволить зберігати пакети в порядку і легко діставати їх за потребою.

Підставка для парасольки

Пластикові пляшки можуть стати зручними організаторами для зберігання парасольок у прихожій. Виріжте з пляшки прямокутник, щоб можна було підвісити її на крючок. Це не лише зручно, а й дозволяє зберігати порядок у передпокої.

Простий та швидкий спосіб зробити місце для парасольок (фото: youtube.com/@simpleideas5288)

Соусник

Для зручного подачі соусів на стіл пластикові пляшки можна трансформувати в дозатор. Зробіть невеликий отвір у кришці та використовуйте її як носик для зручного видавлювання соусу. Це просте і оригінальне рішення для кухні.