Легко заменят покупные вещи: 10 идей, как сделать из пластиковых бутылок полезные предметы

Насос для воздушных шариков

Для создания насоса используйте крышку от бутылки и часть пластиковой тары. В результате вы получите насос для надувания шариков, который прекрасно работает без необходимости покупать дорогие устройства. Такой лайфхак идеально подойдет для домашних праздников или детских игр.

Модернизированная вешалка для одежды

Использование пластиковых бутылок на плечиках поможет сохранить форму вашей одежды. Они позволяют равномерно распределять нагрузку на ткань, предотвращая деформацию. Благодаря такой подвеске ваши вещи сохранят вид и не помнутся даже после длительного хранения.

Спасательный жилет

В критической ситуации пластиковые бутылки могут пригодиться как часть самодельного спасательного жилета. С помощью нескольких бутылок вы можете удержать человека на поверхности воды. Такой метод может стать решающим в случае чрезвычайной ситуации, когда под рукой нет других спасательных средств.

Бутылки надо расположить под футболкой (фото: youtube.com/@5MINUTEREPAIR)

Одноразовые тапочки

Если вам нужно срочно найти тапочки для гостей, используйте пластиковые бутылки. Они легко трансформируются в необычные тапочки, которые можно использовать один раз. Это может стать забавным и незабываемым моментом на любой вечеринке или мероприятии.

Открывалка для напитков

Горлышко пластиковой бутылки может стать отличной открывалкой для газированных напитков. Для этого нужно лишь нагреть край крышки и сформировать небольшой язычок. Такой лайфхак может пригодиться во время пикников или выездов на природу.

Полив для растений

Пластиковые бутылки - это отличный вариант для автоматического полива ваших растений на даче. Просто сделайте несколько маленьких отверстий в дне бутылки, и полив будет осуществляться равномерно в течение длительного времени. Такой способ экономит время и силы, сохраняя растения в отличном состоянии даже в жаркую погоду.

Такой разбрызгиватель ничем не хуже покупного (фото: youtube.com/@Thaitrick)

Пульверизатор

Из пластиковой бутылки можно создать пульверизатор для чистки или садоводства. Это позволяет эффективно распылять жидкости на больших площадях или в маленьких труднодоступных местах. Такой пульверизатор можно использовать для домашнего хозяйства, очистки поверхностей или обработки растений.

Хранение пакетов

Для организации хранения полиэтиленовых пакетов на кухне используйте пластиковые бутылки. Обрежьте дно бутылки и прикрепите ее к стене или двери с помощью пластилина. Это позволит хранить пакеты в порядке и легко доставать их по необходимости.

Подставка для зонта

Пластиковые бутылки могут стать удобными организаторами для хранения зонтов в прихожей. Вырежьте из бутылки прямоугольник, чтобы можно было подвесить ее на крючок. Это не только удобно, но и позволяет сохранять порядок в прихожей.

Простой и быстрый способ сделать место для зонтов (фото: youtube.com/@simpleideas5288)

Соусник

Для удобной подачи соусов на стол пластиковые бутылки можно трансформировать в дозатор. Сделайте небольшое отверстие в крышке и используйте ее как носик для удобного выдавливания соуса. Это простое и оригинальное решение для кухни.