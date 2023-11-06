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Легко й невимушено! Де знайти найкращі курси IT для дорослих і дітей

Вчитися онлайн легко й цікаво (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українці - талановиті й завзяті. На тлі повномасштабного вторгнення РФ багато наших співвітчизників залишились без роботи й стабільного доходу. Бажання здобути новий фах із гідною зарплатнею звертає погляди багатьох на сферу інформаційних технологій - (IT).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ринок IT в Україні, доступні варіанти навчання, а також найбільш корисні платформи з курсами, марафонами й вебінарами, які допоможуть кожному охочому змінити професію і перейти працювати в IT-сферу.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Асоціація IT Ukraine, Qubit Labs, ITЕxpert.

Які IT-курси бувають

Курси (марафони, вебінари) й навчальні програми у сфері IT можна умовно розділити на низку категорій:

  • безкоштовні та оплачувані
  • онлайн та офлайн
  • для дорослих і для дітей
  • приватні та державні
  • короткочасні та довготривалі

Відрізняються вони також за змістовим наповненням і спеціалізаціями. Адже у сфері IT насправді дуже багато різних професій (як технічних, так і гуманітарних). Серед основних із них варто згадати такі:

  • тестувальник (QA-інженер)
  • програміст
  • дизайнер
  • архітектор
  • менеджер проекту
  • бізнес-аналітик
  • системний адміністратор
  • рекрутер
  • Team Lead

Найважливіше - обрати професію, за якою хочеться працювати (ілюстративне фото: Рixabay)

Де знайти найкращі курси

Під час пошуку підходящого для вас IT-курсу, потрібно звертати увагу на спеціалізацію, інтенсивність, завдання (як теоретичні, так і практичні), менторів (викладачів і їхній досвід), а також способи оплати (якщо курси платні).

Цікаво, що деякі IT-школи та "академії" пропонують як безкоштовні курси (інколи це можуть бути короткі марафони для новачків без отримання сертифікатів про завершення навчання), так і платне повноцінне навчання.

Безкоштовні IT-курси, марафони чи вебінари українцям пропонують:

  • IT-Generation (грантове навчання для українців на різних IT-курсах від Мінцифри для світчерів та студентів без досвіду роботи)
  • Coursera (відома платформа з безкоштовними курсами та навчальними програмами по всьому світу)
  • Beetroot Academy (шведсько-українська IT-школа)
  • GoIT (платформа IT-курсів)
  • ЕРАМ University (набір курсів та менторингових програм з основною умовою - знанням англійської на рівні В1)
  • Prometheus (ресурс з онлайн-курсами українською)
  • ITVDN (різні відеокурси з програмування у вільному доступі)
  • Projector Humanitarium (українська онлайн-школа креативних професій - щоб відкрити доступ до безкоштовних курсів, потрібно зареєструватися та ввести промокод 0688-5072, який діятиме до нашої перемоги та місяць опісля)
  • Projector Institute (фонд для навчання українських жінок, які через війну були змушені переселитися за кордон або у безпечніше місце всередині країни, новим професіям у креативних та IT-індустріях)
  • Skillsetter (серія курсів з теми Project та Product менеджменту)
  • Вінницька IT-академія (багатомісячна програма для українців, бажаючих опанувати різні IT напрямки)
  • Avada Media (безкоштовні курси зі стажуванням та можливістю працевлаштування для кращих студентів)
  • DAN.IT (безоплатне навчання для українських волонтерів)

Для навчання потрібен комп'ютер чи ноутбук (ілюстративне фото: Рixabay)

Платні курси можна обрати на платформах:

  • Mate academy (можна заплатити одразу, або ж навчатися безкоштовно і потім виплачувати вартість курсів із зарплати)
  • Web Academy
  • GoIT
  • Prometheus
  • ITVDN
  • SoftServe
  • Projector Humanitarium
  • Genius

Переваги IT сфери

Навчання у сфері інформаційних технологій може бути дуже вигідним і цікавим. Головне - бути відкритим до нових знань, прагнути навчатись і розвиватись щодня.

Серед основних переваг IT сфери варто згадати:

  • гідний рівень заробітної плати
  • гнучкість і можливість працювати віддалено
  • можливість кар'єрного зростання та розвитку
  • високий попит на фахівців з України
  • регулярне самовдосконалення та "прокачка" власних знань і вмінь
  • спілкування з однодумцями та цікавими людьми
  • можливість впливати на світ, якісно покращувати життя людей як в Україні, так і поза її межами

IT-сфера зарадить порожньому гаманцю (ілюстративне фото: Рixabay)

IT в Україні

Україна надзвичайно багата на талановитих людей і має велику кількість висококваліфікованих IT-фахівців, які володіють різноманітними навичками в розробці програмного забезпечення, тестуванні, аналізі даних, кібербезпеці та інших областях IT.

Активна IT-спільнота з численними конференціями, хакатонами й іншими подіями сприяє обміну ідеями та взаємному навчанню.

Велика кількість унікальних українських стартапів давно підкорила світ. І навіть зараз, під час війни, українці продовжують створювати нові проекти й пропозиції.

Крім того, Україна відома своєю конкурентоспроможністю. Це робить її привабливою для іноземних компаній, які шукають висококваліфікованих працівників "не за всі гроші світу".

В IT-сфері в Україні працює понад 280 тис. нетехнічних спеціалістів та понад 200 тис. інженерів-програмістів. Численні технічні університети, які готують висококваліфікованих фахівців, випускають понад 16 тис. нових розробників щороку.

Статистика вступу до освітніх закладів демонструє, що зарахованих на денну форму навчання дівчат на STEM-спеціальності (STEM з англійської - science, technology, engineering and mathematics - наука, технологія, інженерія і математика) значно менше, ніж хлопців - їх частка не перевищує 25%. Однак впродовж останніх років ця цифра зростає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські школярі вивчатимуть ШІ та основи програмування.

Читайте також про найкрутіші українські стартапи на Kickstarter 2023.

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