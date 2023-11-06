Легко й невимушено! Де знайти найкращі курси IT для дорослих і дітей

Українці - талановиті й завзяті. На тлі повномасштабного вторгнення РФ багато наших співвітчизників залишились без роботи й стабільного доходу. Бажання здобути новий фах із гідною зарплатнею звертає погляди багатьох на сферу інформаційних технологій - (IT).
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ринок IT в Україні, доступні варіанти навчання, а також найбільш корисні платформи з курсами, марафонами й вебінарами, які допоможуть кожному охочому змінити професію і перейти працювати в IT-сферу.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Асоціація IT Ukraine, Qubit Labs, ITЕxpert.
Курси (марафони, вебінари) й навчальні програми у сфері IT можна умовно розділити на низку категорій:
Відрізняються вони також за змістовим наповненням і спеціалізаціями. Адже у сфері IT насправді дуже багато різних професій (як технічних, так і гуманітарних). Серед основних із них варто згадати такі:
Найважливіше - обрати професію, за якою хочеться працювати (ілюстративне фото: Рixabay)
Під час пошуку підходящого для вас IT-курсу, потрібно звертати увагу на спеціалізацію, інтенсивність, завдання (як теоретичні, так і практичні), менторів (викладачів і їхній досвід), а також способи оплати (якщо курси платні).
Цікаво, що деякі IT-школи та "академії" пропонують як безкоштовні курси (інколи це можуть бути короткі марафони для новачків без отримання сертифікатів про завершення навчання), так і платне повноцінне навчання.
Безкоштовні IT-курси, марафони чи вебінари українцям пропонують:
Для навчання потрібен комп'ютер чи ноутбук (ілюстративне фото: Рixabay)
Платні курси можна обрати на платформах:
Навчання у сфері інформаційних технологій може бути дуже вигідним і цікавим. Головне - бути відкритим до нових знань, прагнути навчатись і розвиватись щодня.
Серед основних переваг IT сфери варто згадати:
Україна надзвичайно багата на талановитих людей і має велику кількість висококваліфікованих IT-фахівців, які володіють різноманітними навичками в розробці програмного забезпечення, тестуванні, аналізі даних, кібербезпеці та інших областях IT.
Активна IT-спільнота з численними конференціями, хакатонами й іншими подіями сприяє обміну ідеями та взаємному навчанню.
Велика кількість унікальних українських стартапів давно підкорила світ. І навіть зараз, під час війни, українці продовжують створювати нові проекти й пропозиції.
Крім того, Україна відома своєю конкурентоспроможністю. Це робить її привабливою для іноземних компаній, які шукають висококваліфікованих працівників "не за всі гроші світу".
В IT-сфері в Україні працює понад 280 тис. нетехнічних спеціалістів та понад 200 тис. інженерів-програмістів. Численні технічні університети, які готують висококваліфікованих фахівців, випускають понад 16 тис. нових розробників щороку.
Статистика вступу до освітніх закладів демонструє, що зарахованих на денну форму навчання дівчат на STEM-спеціальності (STEM з англійської - science, technology, engineering and mathematics - наука, технологія, інженерія і математика) значно менше, ніж хлопців - їх частка не перевищує 25%. Однак впродовж останніх років ця цифра зростає.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські школярі вивчатимуть ШІ та основи програмування.
Читайте також про найкрутіші українські стартапи на Kickstarter 2023.