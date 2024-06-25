Легко та швидко: чим змити водостійку туш, щоб не втратити ні однієї вії

Візажист Марія Хацістефаніс розповіла, що змивання туші може призвести до значного випадіння вій.

Шкіра навколо очей дуже легко подразнюється, тому потребує захисту. Експерт назвала способи, які допоможуть легко змити туш з вій.

Використовуйте очищаючий бальзам або олія

Жодна туш не має шансів проти очищаючого бальзаму чи олії, навіть якщо це надзвичайно стійка водостійка формула. Ці продукти на масляній основі наносяться масажними рухами безпосередньо на суху шкіру та вії.

Після масажу просто промийте водою і спостерігайте, як всі засоби легко видаляться.

Як бонус, очищувальні бальзами та масла допомагають кондиціонувати та зволожувати очі.

Інший спосіб змити макіяж з очей - використати гідрофільну олію. У порівнянні з міцелярною водою вона набагато краще справляється із завданням, однак не травмує твою шкіру та не викликає почервоніння слизової.

Змивати гідрофільну олію потрібно гелем для вмивання та водою.

Міцелярна вода

Такий засіб забезпечує неймовірно ніжне та ефективне очищення.

Потрібно просто змочити круглий ватний диск міцелярною водою і тримати його на очах принаймні 30 секунд. Потім потрібно акуратно витерти туш і змити решту макіяжу.

Якщо ви помітили залишки туші, ви можете повторити цей процес за потреби. Очищуючий засіб на масляній основі є хорошим варіантами, якщо ви використовуєте багато інших косметичних засобів.

Спеціальні спреї для зняття макіяжу

Візажист Еллісон Кей зазначила, що більш швидким та ефективним є використання спеціальних спреїв для зняття макіяжу.

Після нанесення такого спрею весь макіяж дуже легко змивається, навіть без зайвих рухів.