Как легко перенести магнитные бури: самые эффективные советы для метеозависимых

Магнитные бури в октябре были настолько сильными, что на головные боли и ухудшение самочувствия жаловались даже те, кто не имеет склонности к метеозависимости.

По данным специалистов ноябрь также станет очень сложным месяцем и ожидается не менее 7 геомагнитных всплесков, один из которых будет затяжным и очень сильным. Как быстро справиться с ухудшением самочувствия, рассказали в издании The Lime.

Магнитные бури в ноябре ожидаются 1, 7, 16, 21, 24 и 25 ноября. Сильная геомагнитная активность прогнозируется в период с 17 по 22 ноября и ее пик ожидается 21 ноября.

Практически каждый человек на планете сталкивался с тем, что самочувствие ухудшалось без всякой видимой на то причины. Это может быть упадок сил, головная боль, депрессия, скачки артериального давления, бессонница или сонливость, подавленность и даже ухудшение настроения.

Специалисты утверждают, что вспышки в областях темных пятен Солнца способны иметь воздействие на людей. В космос падают частицы плазмы, которые на огромной скорости несутся к другим планетам. А когда они достигают атмосферы Земли, то становятся причиной геомагнитных колебаний.

Только 10% населения Земли является метеочувствительными и метеозависимыми. Однако в дни сильных вспышек ухудшение самочувствия или изменение в поведении можно заметить даже у маленьких детей и вполне здоровых взрослых.

Чтобы пережить опасные дни максимально легко и без дискомфорта, специалисты советуют:

За несколько дней до магнитных бурь и во время них хорошо высыпаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, не браться за тяжелую или монотонную работу, а также по максимуму избегать любых напряженных ситуаций и конфликтов.

Пить воду в большом количестве, исключить из рациона жирную, острую, жаренную и соленую пищу, алкоголь. В рационе должно быть больше здоровых и легких продуктов, которые не будут перегружать организм.

Если есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, то все необходимые лекарства должны быть под рукой. Также облегчит состояние помогут травяные чаи – с ромашкой, мелиссой, настойки с пустырником, валерьяной и шалфеем.

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