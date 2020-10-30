Як легко перенести магнітні бурі: найбільш ефективні поради для метеозалежних

Фахівці дали прості поради про те, як пережити магнітні бурі без наслідків
Магнітні бурі у жовтні були настільки сильними, що на головні болі та погіршення самопочуття скаржилися навіть ті, хто не має схильності до метеозалежності.
За даними фахівців листопад також стане дуже складним місяцем і очікується не менше 7 геомагнітних сплесків, один з яких буде затяжним і дуже сильним. Як швидко впоратися з погіршенням самопочуття, розповіли у виданні The Lime.
Магнітні бурі у листопаді очікуються 1, 7, 16, 21, 24 і 25 листопада. Сильна геомагнітна активність прогнозується в період з 17 по 22 листопада і її пік очікується 21 листопада.
Практично кожна людина на планеті стикалася з тим, що самопочуття погіршувалося без всякої видимої на те причини. Це може бути занепад сил, головний біль, депресія, стрибки артеріального тиску, безсоння або сонливість, пригніченість і навіть погіршення настрою.
Фахівці стверджують, що спалахи в областях темних плям Сонця здатні мати вплив на людей. В космос падають частинки плазми, які на величезній швидкості мчать до інших планет. А коли вони досягають атмосфери Землі, то стають причиною геомагнітних коливань.
Тільки 10% населення Землі є метеочутливими та метеозалежними. Однак у дні сильних спалахів погіршення самопочуття або зміну в поведінці можна помітити навіть у маленьких дітей і цілком здорових дорослих.
Щоб пережити небезпечні дні максимально легко і без дискомфорту, фахівці радять:
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