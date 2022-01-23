Как легко отчистить ржавчину на ножах: быстрые и экономные способы

В арсенале каждой хозяйки есть нож, которым пользуются не очень часто. Однако за ножами нужно тщательно следить, чтобы не допустить появления ржавчины на лезвии, ведь это портит не только внешний вид, но и снижает остроту лезвия

Так, эти 5 способов чистки ржавчины помогут, чтобы ваши ножи были как новые.

Белый уксус

Ножи окуните в миску с уксусом и оставьте на ночь. После того как приборы хорошо промокнут, вытащите их из уксуса и почистите проволочной щеткой.

Если ржавчина останется, то процесс повторите. После вытащите их и очистите водой с мылом.

Пищевая сода

Нужно смешать воду и пищевую соду в густую пасту и нанести на ножи, убедившись, что ржавые следы хорошо покрыты. Пасту оставьте примерно на 1 час. Возьмите проволочную щетку, чтобы хорошо все отчистить. После этого вымойте и высушите.

Лимон и соль

Так, ржавые участки посыпьте солью и выжмите лимонный сок на слой соли. Оставьте смесь соли и лимона настояться примерно на 2 часа. Потрите нож лимонной цедрой. Смойте лимон, соль и остатки ржавчины, тщательно высушите.

Соленый картофель

Как известно, картофель содержит щавелевую кислоту, которая есть в чистящих средствах.

В частности, разрежьте картофель пополам, покройте срез мылом и посыпьте солью или пищевой содой. Натрите нож картофелем, помойте и высушите.

Лимонная кислота

Лимонная кислота прекрасно очищает от ржавчины. Добавьте три столовые ложки лимонной кислоты в миску с горячей водой и окуните ржавый металл на ночь. А уже на следующий день отчистьте растворенную ржавчину.

Чтобы предотвратить ржавчину, храните металлические предметы в сухом месте с низкой влажностью.