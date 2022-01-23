Как легко и незаметно управлять людьми: эти способы действительно работают

Техникам манипуляций посвящено уже тонны литературы. Чаще всего способы управления используют токсичные люди. Но есть и другие методы, которые помогают добиться своего – более безопасные.

Самое важное в использование таких техник – умение управлять собой и собственными эмоциями. И помнить, что использование этих методов для наживы и дурных целей рано или поздно принесет неприятности.

Проговаривайте вслух положительные качества человека

У каждого человека есть биополе, которое защищает от токсичных людей и помогает выстроить осторожность в общении. Ослабить защиту, чтобы расположить человека к себе и заставить его довериться не так уж и трудно. Нужно невзначай озвучить его сильные стороны.

Но ваши слова не должны звучать как лесть. Например: "Ты так отлично справляешься с этой задачей, а мне она дается очень тяжело. Если ты не против, то давай ты ею займешься?"

Проявление интереса

Если тема вашего собеседника вам и так уже знакома, но вам нужно его расположить к себе – проявите интерес и сделайте вид, что она увлекательная.

Это поможет выстроить доверие и покажет человеку, что вы на одной волне. Он быстрее впустит вас в личное пространство.

Правило обмена

При любом взаимодействии существует правило обмена – энергией, действиями, услугами. Если вас просят о помощи – помогайте. Вероятность того, что человек потом откликнется на ваши просьбы, повышается в разы.

Поступайте так не только с близкими людьми, с которыми у вас хорошие отношения. Это работает с коллегами и партнерами и даже с теми, кто вам не сильно нравится и у вас с ними не очень хорошие отношения. Доброта топит лед и рушит стены, и ваша отзывчивость имеет огромную энергетическую ценность.

Станьте тем, кем вы хотите видеть другого человека

Если вам нужно повысить мотивацию и продуктивность коллеги, старайтесь быть сами сильными, собранными, ответственными и пунктуальными. Человек рядом имеет все шансы заразиться вашим состоянием.

Если вы бездельничаете, то заставить другого человека рядом быть продуктивным будет очень сложно.

Уверенный голос

Для внушения нужной информации другому человеку и пробивания барьера недоверия вам понадобится уверенный на 100% голос. Даже если вы не уверены в том, что говорите. Лучше потом извиниться, если вы были неправы. Но уверенный голос – показатель сильной энергетики и наличия лидерских качеств.

Правильный взгляд

Если вы озвучиваете просьбу – не смотрите вниз или в сторону, обязательно смотрите прямо в глаза. Смотреть в них в процессе всего разговора не обязательно, но во время произнесения ключевой фразы – нужно.

Через визуальный контакт внушение необходимой информации происходит более эффективно и это способствует обмену энергией.

Элемент неформальности

Чтобы ослабить энергетическую защиту собеседника, не говорите с ним свысока, даже если это ваш подчиненный. Спуститесь на уровень ниже, чтобы собеседник почувствовал эмоциональную близость и комфорт в общении. Но используйте этот метод осторожно, чтобы не потерять уважение.

Подражание

Этот метод является самым энергетически мощным для воздействия на человека. Для сближения с человеком постарайтесь стать на него похожим. Речь идет о невербальных жестах и манерах. Слишком очевидно копировать не стоит – это вызовет подозрение, будьте осторожны.