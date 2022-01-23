Як легко і непомітно керувати людьми: ці способи дійсно працюють

Технікам маніпуляцій присвячено вже тонни літератури. Найчастіше способи управління використовують токсичні люди. Але є й інші методи, які допомагають домогтися свого – більш безпечні.

Найважливіше в використання таких технік - вміння управляти собою і власними емоціями. І пам'ятати, що використання цих методів для наживи та поганих цілей рано чи пізно принесе неприємності.

Промовляйте вголос позитивні якості людини

У кожної людини є біополе, яке захищає від токсичних людей і допомагає вибудувати обережність у спілкуванні. Послабити захист, щоб розташувати людину до себе і змусити його довіритися не так вже й важко. Потрібно ненароком озвучити його сильні сторони.

Але ваші слова не повинні звучати як лестощі. Наприклад: "Ти так відмінно справляєшся з цим завданням, а мені вона дається дуже важко. Якщо ти не проти, то давай ти ним займешся?"

Прояв інтересу

Якщо тема вашого співрозмовника вам і так вже знайома, але вам потрібно його розташувати до себе – проявіть інтерес і удайте, що вона захоплююча.

Це допоможе вибудувати довіру і покаже людині, що ви на одній хвилі. Вона швидше впустить вас в особистий простір.

Правило обміну

При будь-якій взаємодії існує правило обміну - енергією, діями, послугами. Якщо вас просять про допомогу - допомагайте. Імовірність того, що людина потім відгукнеться на ваші прохання, підвищується в рази.

Робіть так не тільки з близькими людьми, з якими у вас хороші відносини. Це працює з колегами та партнерами й навіть з тими, хто вам не сильно подобається й у вас з ними не дуже хороші відносини. Доброта топить лід і руйнує стіни, і ваша чуйність має величезну енергетичну цінність.

Станьте тим, ким ви хочете бачити іншу людину

Якщо вам потрібно підвищити мотивацію і продуктивність колеги, намагайтеся бути самі сильними, зібраними, відповідальними та пунктуальними. Людина поруч має всі шанси заразитися вашим станом.

Якщо ви байдикуєте, то змусити іншу людину поруч бути продуктивною буде дуже складно.

Впевнений голос

Для навіювання потрібної інформації іншій людині та пробивання бар'єру недовіри вам знадобиться впевнений на 100% голос. Навіть якщо ви не впевнені в тому, що говорите. Краще потім вибачитися, якщо ви були неправі. Але впевнений голос-показник сильної енергетики та наявності лідерських якостей.

Правильний погляд

Якщо ви озвучуєте прохання - не дивіться вниз або в сторону, обов'язково дивіться прямо в очі. Дивитися в них в процесі всієї розмови не обов'язково, але під час проголошення ключової фрази – потрібно.

Через візуальний контакт навіювання необхідної інформації відбувається більш ефективно і це сприяє обміну енергією.

Елемент неформальності

Щоб послабити енергетичний захист співрозмовника, не говоріть з ним зверхньо, навіть якщо це ваш підлеглий. Спустіться на рівень нижче, щоб співрозмовник відчув емоційну близькість і комфорт в спілкуванні. Але використовуйте цей метод обережно, щоб не втратити повагу.

Наслідування

Цей метод є самим енергетично потужним для впливу на людину. Для зближення з людиною постарайтеся стати на неї схожою. Йдеться про невербальні жести та манери. Занадто очевидно копіювати не варто - це викличе підозру, будьте обережні.