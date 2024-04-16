Легені були вкриті кістами. У Львові медики врятували 8-денне немовля із важкою вадою

Львівські хірурги врятували новонароджену дівчинку, яка будь-якої миті могла померти через вроджену ваду легень. Унікальну операцію провели через три маленькі проколи на 8-й день після народження немовляти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Історія порятунку немовляти

Соломійка стала 4-ою дитиною у родині Матюшків. Батьки на 20-му тижні вагітності дізналися, що у доньки проблеми зі здоров’ям.

Під час планового УЗД медики запідозрили ваду легень та встановили попередній діагноз - кістозно-аденоматозна мальформація легень. Ліва легеня дівчинки замість здорових тканин вкрилася кістами - патологічними порожнинами, які заповнені рідиною.

"Допоки дитина була в утробі матері, ці утворення - кісти, були "спокійними", тому що тоді легені ще не дихали. Але як тільки немовля з’являється на світ, орган починає працювати і кісти теж стають активними. Це і є головною проблемою", - розповів керівник Центру хірургії Лікарні Святого Миколая Андрій Дворакевич.

Лікарі ще до народження дитини склали план її порятунку. Після появи на світ немовляті провели додаткові обстеження і підтвердили діагноз. Ліва легеня крихітки була вкрита кістами і геть не дихала, через що в органі не виконувалась функція газообміну.

Операцію дитині провели на 8-й день життя (фото: Facebook/Перше медичне об'єднання Львова)

Лікарі негайно провели операцію

Лікарі кажуть, що дітей із кістозно-аденоматозною мальформацією легень оперують хоча б на восьмому місяці життя. Однак у Соломії часу підрости та набратися сил перед операцією не було. Новоутвори в легені дитини збільшувались із блискавичною швидкістю.

"Кісти вже почали тиснути на серце, трахею, нерви та бронхи немовляти. Без операції Соломійка могла раптово померти будь-якої миті. Тож команда наших лікарів вирішила не ризикувати. А оперувати негайно - вже на 8-й день життя дівчинки", - кажуть медики.

Втручання провели через три маленькі проколи по 3 і 5 міліметрів. Такий метод вважається золотим стандартом передових клінік світу. Він складніший для хірурга, але легший для дитини - менш травматичний та безпечніший.

Хірурги через проколи видалили нижню хвору половинку легені Соломійки. Раніше такі операції виконувались відкрито - із розрізанням грудної клітини.

"Операція минула успішно і тепер Соломійка повністю здорова. Вона вже повернулась додому, де на неї чекали її сестрички та братик", - розповідають лікарі.

Соломійку уже виписали додому (фото: Facebook/Перше медичне об'єднання Львова)