У Львові зробили унікальну операцію, яких у практиці світової медицини раніше не було

У Львові лікарі провели операцію 65-річному пацієнтові з майже повністю забитими сонними артеріями. Ця операція призвела до результату, який не описаний раніше у світовій медичній літературі.

Що це за операція та якого результату вдалося добитися лікарям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ZAXID.net.

Ноги боліли так, що не міг спати

У Львівську обласну клінічну лікарню поступив незвичний пацієнт з Червонограда. 65-річного Володимира госпіталізували з діагнозом ішемія нижніх кінцівок. А операцію хірурги змушені були проводити на сонних артеріях. І потреба оперативного втручання з приводи ішемії нижніх кінцівок відпала, бо проблема зникла. У світовій літературі судинні хірурги не знайшли жодного схожого випадку.

Володимир скаржився на болі в обох ногах, особливо - у лівій. Він не міг ходити без перепочинку, і від болю не міг спати. За його словами, нога боліла так, що вночі він щогодини прокидався і мусив ходити по хаті 15 хвилин.

"Я не спав сім місяців. Ляжу, полежу годину, починаю дрімати й мушу встати, походити хвилин 15, бо нога пекла вогнем. І так всю ніч. Я лежав в лікарні в Луцьку, приймав крапельниці, але вони так і не допомогли", - розповів пацієнт.

Операція була ризикована

У чоловіка діагностували ішемію нижніх кінцівок і допомогти йому могла тільки складна операція. Луцькі лікарі порадили йому поїхати до Львова та звернутися до професора та судинного хірурга Ігоря Кобзи.

Лікар підтвердив діагноз - ішемія третього ступеня, яка не давала Володимиру ходити та спати. У Львові йому виміряли тиск на нозі, вище кісточки, та на руці. По стандартам, на нозі має бути вище, ніж тиск на руці. А у Володимира було зовсім навпаки, на нозі - 50, а на руці - 180, що дає співвідношення менше ніж 0,3. Чим нижче це співвідношення, тим гірше стан пацієнта, тому це був абсолютний показ до оперативного втручання.

Операція мала бути складна та ризикована. Обстеження показало, що у чоловіка закрита клубова артерія, яка знаходиться у черевній порожнині. Йому треба було поставити штучний протез, який міг відторгнутися. Такі випадки зустрічаються у всьому світі. Але й без операції Володимир вже не міг обійтися.

Обстеження перед операцією також показали, що у пацієнта критичний стеноз сонних артерій. Тобто, повністю забиті бляшки, одна звужена на 99%, друга на 95%.

"У такій ситуації не можна було робити операцію, бо можна було спровокувати інсульт. Спершу слід звільнити від бляшок сонні артерії, забезпечити нормальне кровопостачання мозку, а тоді вже братися за іншу операцію", - пояснив професор Кобза.

Оскільки у Володимира боліла більше ліва нога, лікарі вирішили оперувати спочатку праву сонну артерію, бо мозок відповідає за протилежну сторону.

Після операції біль пішов

Першу операцію зробили у січні - на сонній артерії під місцевим знечуленням. Саме такий спосіб дає на 40% менше післяопераційних ускладнень. Хірурги можуть одразу побачити перетискання сонної артерії, яке призводить до порушення мозкового кровообігу, і одразу відреагувати.

Якщо бляшка у судині має 1,5-2 см, то вона вважається великою. У Володимира бляшка була аж 4 см та ще й видовжена.

І вже через декілька годин після операції пацієнт повідомив, що у нього перестала боліти нога, лише ще затерпає палець. Наступного дня він вже міг ходити, проходив все більшу відстань і болі в нозі не було. Співвідношення тиску зросло одразу вдвічі.

"Після операції я вперше за тривалий час виспався. Нога вже не боліла і я не прокидався щогодини посеред ночі", - додав Володимир.

Лікарі відпустили його додому з умовою, що за місяць-два буде проведена операція на другій сонній артерії.

На другій сонній артерії бляшка була аж 6 см. Операцію провели у квітні, також під місцевим наркозом. Затерпання пальця також минуло.

У практиці медицини таких випадків не було

За словами професора Кобзи, у нього були раніше пацієнти з ішемію нижніх кінцівок, яким після операції на сонних артеріях ставало значно краще. За 22 роки його практики таких пацієнтів було 20.

Володимир зараз може пройти на довші відстані, біль пішов. І зараз судинні хірурги кажуть, що потреби робити операцію на нижніх кінцівках, більше немає.

Крім того, після операції з таким несподіваним результатом судинні хірурги хотіли дізнатися, чи були схожі випадки в клініках Європи та світу. Але вони не знайшли жодного описаного схожого випадку в медичній літературі.

Пацієнт і його рятівники: професор Ігор Кобза і судинна хірургиня, лікуюча лікарка Юлія Мота (фото: zaxid.net)