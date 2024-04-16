Легкие были покрыты кистами. Во Львове медики спасли 8-дневного младенца с тяжелым пороком

Львовские хирурги спасли новорожденную девочку, которая в любой момент могла умереть из-за врожденного порока легких. Уникальную операцию провели через три маленьких прокола на 8-й день после рождения младенца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Первого медицинского объединения Львова в Facebook .

История спасения младенца

Соломия стала 4-м ребенком в семье Матюшков. Родители на 20-й неделе беременности узнали, что у дочери проблемы со здоровьем.

Во время планового УЗИ медики заподозрили порок легких и установили предварительный диагноз - кистозно-аденоматозная мальформация легких. Левое легкое девочки вместо здоровых тканей покрылось кистами - патологическими полостями, заполненными жидкостью.

"Пока ребенок был в утробе матери, эти образования - кисты, были "спокойными", потому что тогда легкие еще не дышали. Но как только младенец появляется на свет, орган начинает работать и кисты тоже становятся активными. Это и является главной проблемой", - рассказал руководитель Центра хирургии Больницы Святого Николая Андрей Дворакевич.

Врачи еще до рождения ребенка составили план его спасения. После появления на свет младенца ему провели дополнительные обследования и подтвердили диагноз. Левое легкое ребенка было покрыто кистами и совсем не дышало, из-за чего в органе не выполнялась функция газообмена.

Операцию ребенку провели на 8-й день жизни (фото: Facebook/Первое медицинское объединение Львова)

Врачи немедленно провели операцию

Врачи говорят, что детей с кистозно-аденоматозной мальформацией легких оперируют хотя бы на восьмом месяце жизни. Однако у Соломии времени подрасти и набраться сил перед операцией не было. Новообразования в легких ребенка увеличивались с молниеносной скоростью.

"Кисты уже начали давить на сердце, трахею, нервы и бронхи младенца. Без операции Соломия могла внезапно умереть в любой момент. Так что команда наших врачей решила не рисковать. А оперировать немедленно - уже на 8-й день жизни девочки", - говорят медики.

Вмешательство провели через три маленьких прокола по 3 и 5 миллиметров. Такой способ считается золотым эталоном передовых клиник мира. Он сложнее для хирурга, но легче для ребенка - менее травматичен и безопасен.

Хирурги через проколы удалили нижнюю больную половинку легкого Соломии. Ранее такие операции выполнялись открыто - с разрезанием грудной клетки.

"Операция прошла успешно и теперь Соломия полностью здорова. Она уже вернулась домой, где ее ждали ее сестренки и братик", - рассказывают врачи.

Соломию уже выписали домой (фото: Facebook/Первое медицинское объединение Львова)