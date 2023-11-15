Легенди не вмирають. Штучний інтелект відтворив голос Едіт Піаф для нового фільму

Едіт Піаф "оживе" заради автобіографічного фільму

Warner Music Group оголосила, що почало співпрацю з музеєм Едіт Піаф для створення автобіографічного фільму "Едіт". Одразу нагадаємо, що легенда, яка незабаром "оживе", померла 10 жовтня 1963 року.

Відомо, що фільм "Едіт" буде 90-хвилинною стрічкою, дія якого розгортатиметься в Парижі та Нью-Йорку з 1920-х по 1960-ті роки.

У ньому буде все розказано голосом Піаф. І головне, що фільм розкриє важливі аспекти її життя, які раніше були невідомі, демонструючи її незламний дух, особисті досягнення та неймовірні виступи.

Анімація забезпечить сучасний погляд на її історію, тоді як архівні кадри, сценічні й телевізійні виступи, особисті кадри та телеінтерв'ю - допоможуть розширити знання глядачів на важливі та іноді болючі моменти життя співачки.

Завдяки найсучаснішим технологіям, її справжню подорож життям нарешті можна розповісти неймовірним голосом зірки.

Едіт Піаф "оживе" заради фільму про своє життя (фото: Getty images)

Основна мета Warner Music Entertainment і продюсерської компанії Seriously Happy - розробити перший анімаційний фільм за допомогою штучного інтелекту та розказати неймовірну історію Піаф про те, як вона подолала труднощі, щоб стати символом розширення прав і можливостей для жінок та однією з найвідоміших співачок Франції всіх часів.

Едіт і досі є музичною іконою, а також служить прикладом сильної людини, яка стала одним із найсильніших символів нових можливостей жінок на сьогодні.

Дата виходу фільму про артистку поки невідома, але історія цілком зрозуміла. І поціновувачам творчості Едіт Піаф, залишається лише чекати анонсу та трейлеру проекту.