Легенды не умирают. Искусственный интеллект воспроизвел голос Эдит Пиаф для нового фильма

Эдит Пиаф "оживет" ради автобиографического фильма

Warner Music Group объявила, что начало сотрудничество с музеем Эдит Пиаф для создания автобиографического фильма "Эдит". Сразу напомним, что легенда, которая вскоре "оживет", умерла 10 октября 1963 года.

Известно, что фильм "Эдит" будет 90-минутной кинолентой, действие которого разворачивается в Париже и Нью-Йорке с 1920-х по 1960-е годы.

В нем будет все рассказано голосом Пиафа. И главное, что фильм раскроет важные аспекты ее жизни, ранее неизвестные, демонстрируя ее несокрушимый дух, личные достижения и невероятные выступления.

Анимация обеспечит современный взгляд на ее историю, в то время, как архивные кадры, сценические и телевизионные выступления, личные кадры и телеинтервью помогут расширить знания зрителей на важные и иногда болезненные моменты жизни певицы.

Благодаря самым современным технологиям, ее настоящее путешествие по жизни наконец-то можно рассказать невероятным голосом звезды.

Эдит Пиаф "оживет" ради фильма о своей жизни (фото: Getty images)

Основная цель Warner Music Entertainment и продюсерской компании Seriously Happy - разработать первый анимационный фильм с помощью искусственного интеллекта и рассказать невероятную историю Пиаф о том, как она преодолела трудности, чтобы стать символом расширения прав и возможностей для женщин и одной из самых известных певиц Франции всех времен.

Эдит до сих пор является музыкальной иконой, а также служит примером сильного человека, который стал одним из сильнейших символов новых возможностей женщин на сегодняшний день.

Дата выхода фильма об артистке пока неизвестна, но история вполне ясна. И ценителям творчества Эдит Пиаф, остается только ждать анонса и трейлера проекта.