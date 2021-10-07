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Легендарный теплоход "Ласточка" продают на OLX: как он выглядит и сколько стоит

Автор: Дмитрий Войналович

Легендарный харьковский теплоход "Ласточка" теперь может купить любой желающий. Речной трамвай, который с 1996 года по 2005 год курсировал по рекам Лопань и Харьков, продают на OLX за 1,7 миллиона гривен.

Что известно про этот теплоход и как он выглядит сегодня - читайте и смотрите в нашем материале далее.

Как выглядит "Ласточка" сегодня

Пассажирский скоростной речной теплоход размером 22х4 оснащен системой автономного электропитания и охранной, пожарной, аварийной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения и телеметрии.

В нем имеются также:

  • кают-компания с камином из бразильского камня, обогревающим сауну с финской дровяной топкой HARVIA, и барной стойкой
  • три спальных каюты
  • кухня (камбуз) с холодильником, газовой и электроплитой, СВЧ
  • туалетная комната с душевой кабиной, раковиной с зеркалом и тумбой
  • туалет (гальюн)
  • кабина управления
  • верхняя палуба с площадкой барбекю и с возможностью установки тента (вместимость - 50 человек за столами)

Максимальная скорость теплохода, оснащенного трехлитровым дизельным двигателем Mercedes, составляет 15 км/ч.

Вот так "Ласточка" выглядит сегодня (фото: olx.ua)

В чем уникальность "Ласточки"

Теплоход был построен в 1975 году. "Ласточка" являлась единственным прогулочным катером в Харькове.

Радовать горожан судно перестало в 2005 году после пожара, который фактически уничтожил технику.

Теплоход после пожара (фото: wikipedia.org)

Долгое время о местонахождении катера ходили различные слухи.

Одни утверждали, что его отправили ржаветь на Сортировку, другие - что теплоход продали на металлолом, а третьи заявляли - "Ласточка" была реконструирована и служит домом на воде на Старом Салтове.

Судя по всему, катер действительно привели в порядок и теперь стать счастливым обладателем культовой "Ласточки" может каждый желающий, у кого есть заявленная сумма денег.

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