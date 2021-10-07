Легендарний теплохід "Ластівка" продають на OLX: як він виглядає і скільки коштує

Як виглядає "Ластівка" сьогодні

Пасажирський швидкісний річковий теплохід розміром 22х4 оснащений системою автономного електроживлення та охоронною, пожежною, аварійною сигналізацією, а також системою відеоспостереження і телеметрії.

У ньому є також:

кают-компанія з каміном з бразильського каменю, що обігріває сауну з фінською дров'яною топкою HARVIA, і барною стійкою

три спальні каюти

кухня (камбуз) з холодильником, газовою та електроплитою, СВЧ

туалетна кімната з душовою кабіною, раковиною з дзеркалом і тумбою

туалет (гальюн)

кабіна управління

верхня палуба з майданчиком барбекю і з можливістю установки тенту (місткість - 50 осіб за столами)

Максимальна швидкість теплохода, оснащеного трилітровим дизельним двигуном Mercedes, становить 15 км/год.

Ось так "Ластівка" виглядає сьогодні (фото :olx.ua)

У чому унікальність "Ластівки"

Теплохід був побудований в 1975 році. "Ластівка" була єдиним прогулянковим катером у Харкові.

Радувати містян судно перестало в 2005 році після пожежі, яка фактично знищила техніку.

Теплохід після пожежі (фото: wikipedia.org)

Довгий час про місцезнаходження катера ходили різні чутки.

Одні стверджували, що його відправили іржавіти на Сортировку, інші - що теплохід продали на металобрухт, а треті заявляли - "Ластівка" була реконструйована і служить будинком на воді на Старому Салтові.

Судячи з усього, катер дійсно привели до порядку і тепер стати щасливим володарем культової "Ластівки" може кожен бажаючий, у кого є заявлена сума грошей.