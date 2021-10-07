Легендарний теплохід "Ластівка" продають на OLX: як він виглядає і скільки коштує

Легендарний Харківський теплохід "Ластівка" тепер може купити будь-хто. Річковий трамвай, який з 1996 року по 2005 рік курсував по річках Лопань і Харків, продають на OLX за 1,7 мільйона гривень.
Що відомо про цей теплохід і як він виглядає сьогодні - читайте і дивіться в нашому матеріалі далі.
Пасажирський швидкісний річковий теплохід розміром 22х4 оснащений системою автономного електроживлення та охоронною, пожежною, аварійною сигналізацією, а також системою відеоспостереження і телеметрії.
У ньому є також:
Максимальна швидкість теплохода, оснащеного трилітровим дизельним двигуном Mercedes, становить 15 км/год.
Ось так "Ластівка" виглядає сьогодні (фото :olx.ua)
Теплохід був побудований в 1975 році. "Ластівка" була єдиним прогулянковим катером у Харкові.
Радувати містян судно перестало в 2005 році після пожежі, яка фактично знищила техніку.
Теплохід після пожежі (фото: wikipedia.org)
Довгий час про місцезнаходження катера ходили різні чутки.
Одні стверджували, що його відправили іржавіти на Сортировку, інші - що теплохід продали на металобрухт, а треті заявляли - "Ластівка" була реконструйована і служить будинком на воді на Старому Салтові.
Судячи з усього, катер дійсно привели до порядку і тепер стати щасливим володарем культової "Ластівки" може кожен бажаючий, у кого є заявлена сума грошей.
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