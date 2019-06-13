Легендарний Івасюк не міг повіситися сам: що показала експертиза

Фото: колаж РБК-Україна

Володимир Івасюк був знайдений мертвим 8 травня 1979 року

Володимир Івасюк не міг повіситися самостійно. Після поновлення розслідування обставин смерті відомого українського композитора і поета було з'ясовано, що автору легендарної пісні "Червона Рута" "допомогли" опинитися в зашморгу інші люди. Такі висновки були зроблені після проведення спеціальних експериментів, розповів голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає УНН.

Нагадаємо, що тіло 30-річного Івасюка було виявлено у Брюховицькому лісі під Львовом 8 травня 1979 року. Офіційною версією смерті назвали самогубство, скоєне після тривалого психічного розладу.

Експерт повідомив, що після постанови прокуратури Львівської області про проведення експертизи фахівці підібрали відповідні умови: у тому ж лісі в травні знайшли аналогічне дерево, після чого провели слідчі експерименти, розділений на 3 етапи. Зокрема, потрібно було з'ясувати, чи міг Івасюк самостійно залізти на дерево, зав'язати ремінь від плаща та опинитися в зашморгу; також потрібно було визначити, чи була необхідна для цього допомога іншої людини, і яка саме.

Фото: Володимир Івасюк

Специ задіяли спортивно натреновану людину, яка відповідала Івасюку за зовнішніми характеристиками. У неї не вийшло це зробити самостійно.

Потім провели слідчий експеримент із використанням підставок, драбин, стільців - хоча їх не виявили на місці події, але бути там вони могли.

Рувін підбив підсумок різних експериментів, які показали, що Івасюк самотужки опинитися в зашморгу не міг.

Володимира Івасюка знайшли повішеним у Брюховицькому лісі 8 травня 1979 року (фото з відкритих джерел)

"У нього були помічники – люди, які сприяли у цьому: щоб повіситися за допомогою драбини, додатково потрібно ще двоє осіб, без драбини чи підставки – мінімум троє. Ми це точно встановили, є результати експертизи, які ми передаємо у прокуратуру Львівської області для прийняття відповідних процесуальних рішень", - розповів він.

Фото: Володимир Івасюк

Як повідомлялося, справу про смерть композитора і поета Володимира Івасюка було кваліфіковано за статтею умисне вбивство в червні 2014 року.

Органами прокуратури в 1979-1980 рр., а також упродовж 2009-2012 рр. проводилося досудове слідство у кримінальній справі за фактом смерті Івасюка, за результатами якого в листопаді 2012 р. справу було закрито за відсутністю складу злочину.