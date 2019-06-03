Легендарный Элтон Джон раскритиковал россиян

Элтон Джон раскритиковал россиян, которые "не принимают любовь двух людей". Об этом легендарный британский рок-музыкант сказал после того, как российский прокатчик фильма "Рокетмен" вырезал из картины несколько "аморальных" сцен.

Фрагмент фильма "Рокетмен"

Оказалась, что в ленте для российского проката исчезла сцена, где Элтон Джон застает своего менеджера с другим мужчиной, а также эпизод секса артиста и его менеджера. Кроме того, под сокращение также попали моменты, где герои фильма употребляют наркотики и алкоголь. А еще в России убрали из картины финальный титр, в котором говорится, что Элтон Джон нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей.

Скриншот из фильма "Рокетмен"

Факт цензуры и возмутил музыканта.

"Мы осуждаем решение угодить местным законам и подвергнуть цензуре "Рокетмена" для российского проката. Об этом до сегодняшнего дня мы не знали. Студия Paramount стала нашим смелым партнером и позволила создать фильм, который по-настоящему показывает экстраординарную жизнь Элтона. Местный прокатчик удалил определенные сцены, лишив зрителя возможности увидеть фильм таким, каким он задумывался. Это грустное напоминание о том, в каком разделенном мире мы по-прежнему живем и как жестко он может не принимать любовь двух людей", - говорится в заявлении Элтона Джона и авторов фильма.

Музыкант признался, что верит в "открытый диалог", но будет бороться с барьерами, "пока ко всем людям во всем мире не будут прислушиваться одинаково".

Второй трейлер фильма "Рокетмен"

Напомним, что Элтон Джон - бисексуал. Свою сексуальную ориентацию он признал в интервью журналу Rolling Stone в 1976 году. В 1984-м он женился на Ринатой Бауель, однако через три года развелся, с 1993-го постоянным партнером Элтона Джона является продюсер Дэвид Ферниш.

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