Легендарний Елтон Джон розкритикував росіян

Елтон Джон розкритикував росіян, які "не приймають любов двох людей". Про це легендарний британський рок-музикант сказав після того, як російський прокатник фільму "Рокетмен" вирізав з картини кілька "аморальних" сцен.

Фрагмент фільму "Рокетмен"

Виявилося, що в стрічці для російського прокату зникла сцена, де Елтон Джон застає свого менеджера з іншим чоловіком, а також епізод сексу артиста і його менеджера. Крім того, під скорочення також потрапили моменти, де герої фільму вживають наркотики і алкоголь. А ще в Росії прибрали з картини фінальний титр, в якому говориться, що Елтон Джон знайшов свою любов, одружився і виховує дітей.

Скріншот з фільму "Рокетмен"

Факт цензури і обурив музиканта.

"Ми засуджуємо рішення догодити місцевим законам і піддати цензурі "Рокетмен" для російського прокату. Про це до сьогоднішнього дня ми не знали. Студія Paramount стала нашим сміливим партнером і дозволила створити фільм, який по-справжньому показує екстраординарне життя Елтона. Місцевий прокатник видалив певні сцени, позбавивши глядача можливості побачити фільм таким, яким він замислювався. Це сумне нагадування про те, в якому розділеному світі ми як і раніше живемо і як жорстко він може не приймати любов двох людей", - йдеться в заяві Елтона Джона і авторів фільму.

Музикант зізнався, що вірить у "відкритий діалог", але буде боротися з бар'єрами, "поки до всіх людей у всьому світі не будуть прислухатися однаково".

Другий трейлер фільму "Рокетмен"

Нагадаємо, що Елтон Джон - бісексуал. Свою сексуальну орієнтацію він визнав в інтерв'ю журналу Rolling Stone в 1976 році. У 1984-му він одружився з Ринатою Бауель, однак через три роки розлучився, з 1993-го постійним партнером Елтона Джона є продюсер Девід Ферніш.

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