Легендарний "Щедрик" пролунав у стінах Карнегі-Холл: дивіться неймовірне відео

"Щедрик" у Нью-Йорку

Перед виступом хору до аудиторії звернулися президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена, щоб наголосити на важливості "Щедрика" для української культури.

"Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність. Це особливо важливо зараз, коли Росія намагається знищити наш народ. Саме тому вечір розпочався з оплесків військовим Збройних Сил України", - повідомив Кулеба.

На концерті з нагоди сторіччя "Щедрика" виступили Український дитячий хор "Щедрик" із Києва, український хор "Думка" з Нью-Йорка та хор "Трініті Уол-Стріт".

Також під час концерту композитор Тревор Вестон представив нову композицію на твір Сергія Жадана, написаний спеціально для цього концерту.

До речі, частину грошей, зібраних під час концерту, спрямують на відновлення України у рамках United24.

Звідки взявся "Щедрик"

Нагадаємо, що завдяки унікальному ритму українську народну пісню було перекладено англійською мовою, після чого стала різдвяною піснею для всього світу, відома під назвою "Carol of the Bells".

Крім того, "Щедрик" став саундтреком до таких відомих фільмів та серіалів, як "Південний парк", "Сімпсони", "Грифіни", "Легенди завтрашнього дня", "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", "Один вдома" (2 перші частини), "Міцний горішок 2", "Гоголь. Вій" та багато інших.