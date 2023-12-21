Легендарна 47 ОМБр показала FPV-дрони, отримані від братів Кличків

"Ми - бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура". І сьогодні у нас надзвичайно приємна новина. З міста Києва від братів Кличків до нас прийшов надзвичайний подарунок - 100 FPV-дронів. Буквально через пару годин ці невеличкі дрони вже будуть в бойових підрозділах і будуть нести смерть ворогам", - повідомили бійці.

47 бригада подякувала міському голові Києва та усім українцям за потужну підтримку.

"Сьогодні наша бригада виконує бойові завдання на одній з найскладніших ділянок фронту - на Авдіївському напрямку. І для того, щоб нищити ворога, створювати йому максимальне вогньове ураження та підтримувати нашу надзвичайну штурмову піхоту, нам потрібні засоби ураження, такі як FPV-дрони. Кожен ворожий пес має розуміти, що на нашій українській землі його чекає тільки смерть та забуття. Наближаємо перемогу разом", - наголосив військовослужбовець 47 ОМБр Дмитро.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що отримав 100 FPV-дронів, які замовляв разом з братом, і в той же день безпілотники відправились у 47 бригаду під Авдіївку. Чекаємо ще кілька замовлених партій БПЛА, наголосив Кличко.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що з 7 мільярдів гривень, які закладалися у бюджет міста 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд було виділено на запити ЗСУ саме на дрони.