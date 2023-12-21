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Легендарная 47 ОМБр показала FPV-дроны, полученные от братьев Кличко

Легендарная 47 ОМБр показала FPV-дроны, полученные от братьев Кличко (фото: скрин facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Бойцы 47 Отдельной механизированной бригады Магура, защищающие Авдеевку, получили 100 FPV-дронов, которые передали им братья Кличко.

В своем Telegram-канале защитники выложили видео с кадрами передачи дронов и словами благодарности мэру Киева и всем украинцам за поддержку.

"Мы - бойцы 47 Отдельной механизированной бригады "Магура". И сегодня у нас чрезвычайно приятная новость. Из города Киева от братьев Кличко к нам пришел чрезвычайный подарок - 100 FPV-дронов. Буквально через пару часов эти небольшие дроны уже будут в боевых подразделениях и будут нести смерть врагам", - сообщили бойцы.

47 бригада поблагодарила городского голову Киева и всех украинцев за мощную поддержку.

"Сегодня наша бригада выполняет боевые задания на одном из самых сложных участков фронта - на Авдеевском направлении. И, для того чтобы уничтожать врага, создавать ему максимальное огневое поражение и поддерживать нашу чрезвычайную штурмовую пехоту, нам нужны средства поражения, такие как FPV-дроны. Каждый вражеский пес должен понимать, что на нашей украинской земле его ждет только смерть и забвение. Приближаем победу вместе", - подчеркнул военнослужащий 47 ОМБр Дмитрий.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил 100 FPV-дронов, которые заказывал вместе с братом, и в тот же день беспилотники отправились в 47-ю бригаду под Авдеевку. Ждем еще несколько заказанных партий БПЛА, подчеркнул Кличко.

Также ранее Виталий Кличко сообщал, что из 7 миллиардов гривен, которые закладывались в бюджет города 2023 в поддержку ВСУ, более миллиарда было выделено на запросы ВСУ именно на дроны.

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