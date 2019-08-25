Легенда украинского спорта: Дарья Белодед снова стала чемпионкой мира

Дарья Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории
Дарья Белодед, украинская дзюдоистка, стала двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг. Как и год назад в финальном поединке Белодед победила японку Фуну Тонаки. Победный балл украинка заработала, совершив ваза-ари в середине схватки.
Это помогло Дарье Белодед стать самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории. На момент победы ей исполнилось 18 лет и 11 месяцев.
Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира - все подробности (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Чемпионский путь Дарьи Белодед:
Стоит отметить, что ранее Дарья Белодед рассказывала о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева.
Напомним, что ранее 18-летняя украинская спортсменка восхитила сеть идеальным телом.