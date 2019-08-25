Легенда українського спорту: Дарина Білодід знову стала чемпіонкою світу

Дарина Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії
Дар'я Білодід, українська дзюдоїстка стала дворазовою чемпіонкою світу в категорії до 48 кг. Як і рік тому в фінальному поєдинку Білодід перемогла японку Фуну Тонаки. Переможний бал українка заробила, зробивши ваза-арі в середині сутички.
Це допомогло Дарині Білодід стати наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії. На момент перемоги їй виповнилося 18 років і 11 місяців.
Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу - всі подробиці (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Чемпіонський шлях Дар'ї Білодід:
Варто відзначити, що раніше Дар'я Білодід розповідала про сльози на чемпіонаті світу, камбек після перелому щелепи, леопарді для Бубки, випробуванні Instagram та посвяті в компанію Верняєва.
Нагадаємо, що раніше 18-річна українська спортсменка захопила мережу ідеальним тілом.