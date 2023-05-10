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Легенда історії футболу та рекордсмен. Помер відомий воротар Антоніо Карбахаль (фото)

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Середа 10 травня 2023 13:29
Легенда історії футболу та рекордсмен. Помер відомий воротар Антоніо Карбахаль (фото) Антоніо Карбахаль став рекордсменом на чемпіонатах світу (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Легендарний мексиканський воротар Антоніо Карбахаль помер у віці 93 років. За життя він встановив рекорд за кількістю чемпіонатів світу, який провідні світові футболісти змогли повторити лиш нещодавно.

Про це йдеться на сторінці Мексиканської федерації футболу у Twitter.

Що відомо про футболіста

Антоніо є більш відомим на прізвисько "Ла Тота". Він став першим в історії гравцем, який потрапив у заявку на п'ять чемпіонатів світу та зіграв на них. Це відбулося у 1950, 1954, 1958, 1962 й 1966 роках. Саме через це Карбахаль є рекордсменом.

Фанати навіть дали йому ще одне прізвисько - Ель Сінко Копас, що означає "П'ять кубків". Варто зазначити, що рекорд зірки повторити все-таки змогли, але не побити його.

Легенда історії футболу та рекордсмен. Помер відомий воротар Антоніо Карбахаль (фото)

Антоніо Карбахаль (фото: Getty Images)

У мексиканському клубі Антоніо грав протягом 18 років. За цей час він жодного разу не переходив до іноземних команд, а грав лише в Мексиці. Загалом голкіпер на клубному рівні провів 409 поєдинків.

За збірну Мексики він виступав протягом 14 років, зігравши 48 матчів.

Футболіст також встиг побути в ролі тренера. За цей період він провів 722 зустрічі, так само не покидаючи Мексику.

Розповідають, що дивлячись на Карбахаля, багато мексиканських хлопчиків хотіли стати футболістами. Тому ФІФА нагородила його пам'ятною медаллю за неоціненний внесок у розвиток футболу.

Легенда історії футболу та рекордсмен. Помер відомий воротар Антоніо Карбахаль (фото)

Антоніо Карбахаль (фото: Getty Images)

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