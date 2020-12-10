Ледяной дождь и штормовой ветер: синоптики показали новые карты погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки порадует далеко не всех жителей страны. В большинстве областей сохранится штормовой ветер с порывами, а местами будет идти мокрый снег и ледяной дождь.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, над Украиной пролетит сразу несколько активных циклонов и южный циклон Yvonne принесет в страну осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Как показывают прогностические карты, целый венок активных циклонов сплела атмосфера над Западной Европой и южной ее части. Поэтому там - осадки, временами сильные, порывистый ветер и всякие сложные метеоусловия. Нас затрагивает южный циклон Yvonne и поэтому ближайшей ночью в западных, северных областях плюс Винницкая область ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь", - предупредила Диденко.

Карта погоды

В пятницу днем антициклон с северо-востока выгонит циклон и осадки станут вероятны только лишь местами в западной части Украины. В большинстве областей страны будет преобладать сухая погода.

"Ветер удержится и направлением, и силой – 11 декабря он будет юго-восточным, до штормовых порывов. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, на Востоке, а также в Полтавской, Сумской областях, в Днепре с районами -3-7 градусов, в Одесской области и в Крыму + 2 + 6 градусов. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах нуля градусов, на Востоке будет до 2 мороза, на Западе и Юге + 3 + 8 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве 11 декабря будет влажно, но днем осадки прекратятся. Ветер будет сильный, с порывами, некомфортный. Как предупредила Диденко, ночью ожидается мороз и возможна гололедица. А днем потеплеет до +1 градуса.

На выходных, по прогнозу Диденко, количество осадков снова увеличится, а в воскресенье циклон снова оттеснит антициклон, и погода снова поменяется.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину обрушится мощный ветер с дождем и снегом.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали новую дату потепления в Украине.