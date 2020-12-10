Крижаний дощ і штормовий вітер: синоптики показали нові карти погоди

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчу добу порадує далеко не всіх жителів країни. В більшості областей збережеться штормовий вітер з поривами, а подекуди йтиме мокрий сніг і крижаний дощ.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, над Україною пролетить відразу кілька активних циклонів і південний циклон Yvonne принесе в країну опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Як показують прогностичні карти, цілий вінок активних циклонів сплела атмосфера над Західною Європою і південною її частиною. Тому там - опади, подекуди сильні, поривчастий вітер і всякі складні метеоумови. Нас зачіпає південний циклон Yvonne і тому найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінницька область очікуються опади, мокрий сніг і дощ, або навіть крижаний дощ", - попередила Діденко.

Карта погоди

У п'ятницю вдень антициклон з північного сходу вижене циклон та опади стануть можливі тільки місцями в західній частині України. У більшості областей країни переважатиме суха погода.

"Вітер втримається і напрямком і силою – 11 грудня він буде південно-східний, до штормових поривів. Температура повітря найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, на Сході, а також у Полтавській, Сумській областях, у Дніпрі з районами -3-7 градусів, в Одеській області та в Криму + 2 + 6 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах від нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні + 3 + 8 градусів", - повідомила синоптик.

У Києві 11 грудня буде волого, але вдень опади припиняться. Вітер сильний, з поривами, некомфортний. Як попередила Діденко, вночі очікується мороз і можлива ожеледиця. А вдень потеплішає до +1 градуса.

На вихідних, за прогнозом Діденко, знову збільшиться кількість опадів, а у неділю циклон знову відтіснить антициклон, і погода знову поміняється.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну повалиться сильний вітер з дощем і снігом.

А також розповідали про те, що синоптики назвали нову дату потепління в Україні.